RICtv Curitiba estreia cenário tecnológico e futurista para os noticiários

Uma arena em 360 graus se transforma a cada programa, com a iluminação garantida por um quilômetro de luzes de LED

Um cenário projetado em formato de arena, com 360 graus de aproveitamento, um quilômetro de luzes de LED que permitem mudar tudo apenas com a troca de cores, equipado com telas horizontais e verticais que transportam o mundo para a telinha da TV.

O novo ambiente para todos os programas produzidos pela RICtv é resultado de um trabalho de fôlego, que incluiu oito meses de pesquisa, projeto e realização, envolvendo uma centena de profissionais do próprio Grupo RIC. A pesquisa merece destaque: em todos os continentes, 62 emissoras de televisão foram analisadas, em busca de referências conceituais e tecnológicas.

Futurista e tecnológico, assim é o novo estúdio da RICtv Curitiba, que estreou nesta segunda-feira, dia 13, e será replicado a seguir nas outras três emissoras paranaenses do Grupo RIC, que cobrem todo o estado.

O novo ambiente para todos os programas produzidos pela RICtv é resultado de um trabalho de fôlego, que incluiu oito meses de pesquisa, projeto e realização, envolvendo uma centena de profissionais do próprio Grupo RIC. A pesquisa merece destaque: em todos os continentes, 62 emissoras de televisão foram analisadas, em busca de referências conceituais e tecnológicas.

O resultado é um cenário alinhado ao que há de mais moderno no mundo, além de refletir a identidade visual da programação da Rede Record, da qual a RICtv é a maior afiliada no país

“Não queríamos uma cópia. A ideia era ser original e desde o início optamos por um conceito mais artístico e minimalista, que transmitisse a agilidade do nosso jornalismo. Vamos trabalhar mais a presença dos nossos apresentadores, com iluminação bem pontuada e telões menores para ter uma proporção mais harmoniosa e menos confusa para o telespectador”, explica Marcus Werneck, gerente Corporativo de Produção e Interfaces Multiplataforma do Grupo RIC.

. Vamos trabalhar mais a presença dos nossos apresentadores, com iluminação bem pontuada e telões menores para ter uma proporção mais harmoniosa e menos confusa para o telespectador

O resultado é um cenário alinhado ao que há de mais moderno no mundo, além de refletir a identidade visual da programação da Rede Record, da qual a RICtv é a maior afiliada no país. A campanha de lançamento do novo cenário traz o slogan “Na sua casa e na nossa casa, sempre ao seu lado” e conta com um vídeo especialmente produzido para o intervalo do programa Domingo Espetacular. Ele aguça a curiosidade do público sobre a novidade, que começou a ser divulgada em teasers nas redes sociais nas últimas semanas.