Rico Melquiades em novo reality: Rio Shore, reality show polêmico e bombástico da Paramount + MTV, já tem as primeiras imagens divulgadas

O Paramount+ e a MTV acabam de divulgar as primeiras imagens de Rico Melquiades como Boss na segunda temporada de Rio Shore, o reality mais polêmico e bombástico de todos, que tem estreia marcada para dia 9 de junho, na plataforma de streaming e no canal linear.

Para quem estava com saudade de acompanhar Rico Melquiades em um reality show, pode se preparar para mais cenas icônicas. Nas imagens podemos ver Rico, com todo seu jeitinho único, botando ordem na casa da Família Shore. Além dele, outros convidados especiais se juntarão ao time afiado de especialistas do programa.

Além de Jéssica Barros, Matheus Novinho, Natallia Formaggeri, Patrick Sales, Ricardo Salusse e Vitória Araújo, nomes já conhecidos da família Shore, quatro novos participantes entram para colocar mais fogo nesta temporada: Aoxi, Cayo Rodrigues, Maryane Valim e William Guimaraes.

Em nova locação, no Rio de Janeiro, os episódios inéditos da edição brasileira da franquia Shore vão reunir dez jovens em busca de muita pegação, festa, zoeira e outras experiências únicas em suas vidas.Rio Shore é um projeto do Paramount+ e da MTV Brasil desenvolvido pelo VIS, uma divisão da Paramount, e produzido pela Endemol Shine Brasil.