Ricky Tavares fala sobre carreira, autoestima e revela ansiedade para estreia de Maldivas: “Estava contando as horas”

Aos 30 anos, Ricky revela que amadureceu muito com o tempo e aprendeu a se cobrar menos.

Prestes a completar 15 anos de carreira, Ricky Tavares, que está fazendo sucesso na novela “Além da Ilusão” da Rede Globo, se planeja para estrear nas plataformas de streaming na série “Maldivas”. O ator viverá Miguel, jovem goiano que é abandonado pela noiva às vésperas do casamento, na dramédia escrita por Natália Klein e com direção de José Alvarenga. Ele revela que está muito ansioso para estrear esse projeto e conta detalhes sobre como recebeu esse convite.

Ele revela que está muito ansioso para estrear esse projeto e conta detalhes sobre como recebeu esse convite (Foto: Priscila Nicheli)

“O convite para fazer parte do elenco de Maldivas chegou em um momento muito especial da minha carreira. Durante as gravações, tive certeza que a minha estreia no streaming tinha que ser nesse projeto e com esse time incrível. Só tenho a agradecer a todos envolvidos e confesso que estava contando as horas para ver a estreia da série. Acredito que o público vai gostar bastante”, revela o ator.

Aos 30 anos, Ricky revela que amadureceu muito com o tempo e aprendeu a se cobrar menos.

ator viverá Miguel, jovem goiano que é abandonado pela noiva às vésperas do casamento, na dramédia escrita por Natália Klein e com direção de José Alvarenga (Foto: Priscila Nicheli)

“Eu amadureci muito ao longo dos anos. Hoje em dia estou bem mais tranquilo, entendendo os meus limites e super feliz com tudo que conquistei profissionalmente”, contou o ator.

Ele também abriu o jogo sobre a sua relação com o corpo.

“Eu sempre gostei de treinar, mas confesso que até então não cuidava muito da alimentação. Quando passei a me aliar aos treinos com uma alimentação regrada, senti uma verdadeira mudança corporal e até na minha saúde.