Ricardo Cabello é entrevistado pela Band News pelo seu trabalho social que desenvolve no estado de Goiás

Morando atualmente na Irlanda, ele gerencia tudo com maestria e com uma equipe de confiar de olhos fechados

Convidado a ceder entrevista para a Band News, Ricardo Cabello teve a oportunidade de falar mais sobre seu projeto social e suas campanhas e ações beneficientes em prol das crianças carentes de Goiânia e região. Ricardo Cabello, que já desenvolve esse trabalho há quase 5 anos. Arrecada cestas básicas, utilitários de higiene e máscaras de proteção, bem como livros infantis para a montagem de bibliotecas em escolas e CMEIs carentes do estado.

Convidado a ceder entrevista para a Band News, Ricardo Cabello teve a oportunidade de falar mais sobre seu projeto social e suas campanhas e ações beneficientes em prol das crianças carentes de Goiânia e região



Bibliotecas essas, que já somam 17 somente no estado de Goiás. Ricardo conta com a ajuda de um grupo seleto de voluntários, seguidores nas redes sociais, empresas parceiras e diversas celebridades para tornar real cada uma de suas campanhas! Morando atualmente na Irlanda, ele gerencia tudo com maestria e com uma equipe de confiar de olhos fechados!