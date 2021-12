Rica Perrone dispara: “O Tiago Leifert não é o estereótipo da Globo”

Em entrevista no podcast de Rafinha Bastos, o jornalista esportivo criticou os influenciadores digitais e falou sobre opinar na internet

O jornalista esportivo Rica Perrone foi o convidado do podcast “Mais que 8 minutos”, do humorista, Rafinha Bastos na última quarta-feira, (29), e revelou que não acha o apresentador Tiago Leifert o “estereótipo da Rede Globo”.

Rica Perrone foi o convidado do podcast “Mais que 8 minutos”, do humorista, Rafinha Bastos

Após criticar alguns influenciadores digitais, o jornalista citou que alguns são apenas “samambaias” levando um conteúdo irrelevante e, junto com Bastos, comentou a respeito das lives de Black Friday, que ocorreram no mês passado. Foi exatamente aí que Rafinha tocou no nome de Tiago, e Rica disparou: “O Leifert não é lacrador. Vem aí um Leifert que vocês não conhecem fora da Globo!”.

Após criticar alguns influenciadores digitais, o jornalista citou que alguns são apenas “samambaias” levando um conteúdo irrelevante e, junto com Bastos, comentou a respeito das lives de Black Friday, que ocorreram no mês passado

“O Leifert é meu amigo, eu conheço o Leifert! Ele não é o estereotipo da Globo. [E fez esse papel até agora] às vezes sim”, e quando indagado por Rafinha que Tiago nunca opinou para nada, Rica revelou: “é porque ele precisa”. Rica ainda deu a entender que o apresentador nunca opinou como gostaria devido ao contrato com a emissora.



Os dois ainda comentaram sobre a falta de tolerância na internet, na qual se você diz algo contrário ao que a maioria diz, não é democracia

Os dois ainda comentaram sobre a falta de tolerância na internet, na qual se você diz algo contrário ao que a maioria diz, não é democracia. Rica ainda contou sobre suas desavenças com Mamãe Falei, Paulinho Serra e Andreoli e a respeito do meio esportivo.

Assista a entrevista completa: