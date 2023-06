RH Tech apoia a construção de ambientes de trabalho mais diversos e inclusivos

Segundo relatório da Pin People, diversidade é uma das tendências do Experiência do Colaborador para 2023

A construção de ambientes de trabalho mais diversos e inclusivos. Esse é o objetivo da Pin People, que desenvolve estratégias para que isso ocorra nas corporações. Segundo relatório da RH Tech, diversidade é uma das tendências do Experiência do Colaborador para 2023.

O Censo utiliza uma abordagem própria para mapear a diversidade, equidade e inclusão nas organizações



“Como esse tópico tem se tornado cada vez mais relevante dentro das organizações, com os dados obtidos nessa iniciativa, será possível apoiar as empresas a avançarem no tema com um olhar voltado à experiência do colaborador de forma humana e analítica. “, diz Isabella Botelho, cofundadora e CRO da Pin People.



Segundo ela, valorizar a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho contribuem para o desenvolvimento de processos, ideias e estratégias mais criativas, inclusivas e competitivas. Além disso, fortalecem a imagem da empresa como uma organização socialmente responsável e comprometida com o bem comum.

A pesquisa se baseia em evidências científicas sobre esse tema, visando contribuir para uma sociedade mais ética e equitativa



Conforme Isabella Botelho, essas práticas estão relacionadas à saúde mental, à segurança psicológica, à felicidade e ao bem-estar no trabalho, além de contribuírem para a inovação e o impacto positivo das empresas. Diversidade, equidade e inclusão se referem à valorização das diferenças entre as pessoas, ao acesso igualitário de oportunidades e direitos e à criação de um ambiente acolhedor e livre de preconceitos.



Pensando nisso, a Pin People, uma plataforma de Gestão da Experiência do Colaborador e People Analytics, realiza estudos para compreender o mercado de trabalho e, pensando em apoiar a construção de ambientes de trabalho mais diversos e inclusivos.



Para isso, foi lançado gratuitamente para o mercado o Censo de Diversidade — uma pesquisa exclusiva sobre o assunto, cujo resultado está previsto para o segundo semestre deste ano. A pesquisa é voltada para empresas de qualquer área que possuam mais de 150 funcionários em um link exclusivo com a pesquisa.



“Nosso principal objetivo é atrair empresas de diversos segmentos, portes e regiões do país, a fim de construir um Censo abrangente que revele a real situação das organizações em relação à diversidade, equidade e inclusão”, explica Isabella Botelho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O Censo utiliza uma abordagem própria para mapear a diversidade, equidade e inclusão nas organizações. A pesquisa se baseia em evidências científicas sobre esse tema, visando contribuir para uma sociedade mais ética e equitativa.



“Como esse tópico tem se tornado cada vez mais relevante dentro das organizações, com os dados obtidos nessa iniciativa, será possível apoiar as empresas a avançarem no tema com um olhar voltado à experiência do colaborador de forma humana e analítica. “, pontua Isabella.