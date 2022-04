Reynaldo Gianecchini é o primeiro convidado da nova temporada do “À Prioli”

O ator abre o coração e revela muitos segredos à Gabriela Prioli

A estreia da segunda temporada do À Prioli neste sábado, 02 de abril, às 23h, vem carregada de charme, beleza e muitas revelações de um entrevistado muito especial. Para a família ele é o “Júnior da tia Leninha”; para os amigos, Giane; e, para o Brasil, Reynaldo Gianecchini. Depois de conquistar as passarelas do mundo como modelo, ele se tornou um dos atores mais conhecidos do país.



Arrancando suspiros e aplausos há mais de 20 anos, Gianecchini conta como fez para consolidar-se como um artista multifacetado e seguir despertando paixões com um sorriso que transborda afeto e intensidade.

O ator abre o coração à Gabriela Prioli, conta detalhes da vida pessoal e profissional nunca antes revelados. “Estrear na televisão logo de cara como protagonista, ao lado de Vera Fischer e Marieta Severo, não é tarefa fácil. Dentro de mim não era um sucesso porque eu era muito verde como ator”, afirma, sobre sua primeira novela. Até hoje Gianecchini lembra desse tempo como um dos períodos mais difíceis pelos quais passou, superando até mesmo a luta contra o câncer que enfrentou anos mais tarde. “Minha cabeça estava mais ferrada quando estreei a novela do que quando estive doente”, revela.

Reynaldo Gianecchini, que recentemente se definiu como pansexual, afirma que “é preciso respeitar o processo do outro e ter muita compaixão. Porque somos seres complexos e estamos aqui para entendermos quem a gente é.” Segundo ele, o fato de olhar para quem você é realmente, é um ato de extrema coragem.

Ao lado de Gabriela, Gianecchini recria a cena de um novo clássico do cinema e fala sobre futuro e passado, brincando com memórias da infância e o seu gosto por astrologia

O programa “À Prioli” é exibido pela CNN Brasil aos sábados, às 23h.