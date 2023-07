Revolução na Saúde: Como a Inteligência Artificial Está Transformando o Setor Brasileiro

Com investimentos bilionários e tecnologias inovadoras, a IA está impulsionando uma revolução na medicina brasileira, otimizando processos e decisões

A inteligência artificial tem sido a grande aliada do setor de saúde brasileiro, proporcionando soluções ágeis, otimização de processos e tomadas de decisões cada vez mais precisas. Com um investimento que já ultrapassa os US$ 28,9 bilhões nos últimos cinco anos, a IA posiciona a saúde como um dos maiores receptores de recursos privados nessa tecnologia, superando até mesmo setores tradicionalmente familiarizados com o uso da mesma, como o mercado financeiro e o varejo.

Edson Sá exalta ajuda da IA para melhorar os espaços de saúde (Foto: Divulgação/AKMX)

De acordo com o “Artificial Intelligence Index Report 2022”, elaborado pela Universidade de Stanford, os investimentos em pesquisa e inovação com IA para medicina e saúde pelo setor privado mundial aumentaram em cerca de 40% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 11,3 bilhões em 2021. Entre as aplicações que mais despertaram interesse na comunidade médica está a visão computacional, capaz de segmentar imagens de órgãos, lesões ou tumores, revolucionando a forma como diagnósticos e tratamentos são conduzidos.

Yasmin Frazão, arquiteta que lidera núcleo de atendimento ao setor de saúde da AKMX (Foto: Divulgação/AKMX)

O escritório de arquitetura e engenharia AKMX, reconhecido por sua experiência em espaços de trabalho, tem se dedicado cada vez mais ao setor de saúde, atendendo mais de 50 instituições em diversos estados brasileiros. Atentos ao avanço da inteligência artificial e com o objetivo de otimizar as tomadas de decisões de seus clientes, o escritório incorporou recentemente essa tecnologia às suas soluções. Por meio de um software calibrado e algoritmos inteligentes, a equipe consegue visualizar bilhões de dados, considerando informações demográficas, complexidade de procedimentos e até mesmo indicadores de infraestrutura e instalações.

Essa abordagem inovadora permite avaliar dados específicos, como casos clínicos recorrentes, potencial de especialidades médicas e necessidades de expansão das instalações existentes. Essas informações, submetidas a comitês estratégicos multidisciplinares, possibilitam a criação de soluções customizadas para ambientes de saúde, contribuindo para a modernização e crescimento do setor no Brasil.

Para Edson Sá, presidente da AKMX, a combinação de inteligência artificial com a experiência em projetar ambientes de saúde é uma importante contribuição para a evolução do segmento. Rumo à medicina 4.0, a inteligência artificial, big data, internet das coisas e outras tecnologias digitais estão impulsionando o setor, fomentando precisão na análise de informações, automatização de processos e criação de soluções inovadoras.

O setor de saúde brasileiro está abraçando a era da inteligência artificial, e os resultados já são impressionantes. A otimização de processos, aprimoramento de diagnósticos e tratamentos e a expansão das instituições de saúde são apenas alguns dos benefícios proporcionados pela IA. Essa revolução promete mudar a forma como cuidamos da saúde, trazendo mais eficiência e qualidade de vida para todos.