Revolução na moda íntima: Frida Underwear e a nova era de empoderamento

Em um movimento audacioso de reestruturação e adaptação ao crescente mercado de franquias, a Frida Underwear acaba de anunciar uma notável expansão em sua equipe de liderança. Conhecida por sua dedicação à diversidade de corpos e ao empoderamento feminino, a marca acolhe Rafael Gmeiner, um jornalista de 42 anos especializado em franquias, como seu novo diretor de Expansão.

Camila Reginato e Lidi Giehl

Com uma trajetória que já se entrelaçava com a Frida desde 2021, Gmeiner viu na marca não apenas uma oportunidade de negócio, mas uma missão alinhada com seus valores. “Acompanho a Frida e sua evolução há anos. Ver de perto a paixão e o comprometimento de Camila com a inclusão e o empoderamento só reforçou minha decisão de me unir a este projeto transformador”, afirma Gmeiner.

Rafael Gmeiner

Para Camila Reginato, sócia-fundadora e CEO da Frida Underwear, a chegada de um novo sócio simboliza um passo essencial na jornada da marca. “Desde a fundação, em 2017, sabíamos que enfrentaríamos desafios e momentos cruciais de crescimento. A entrada de Rafael é um desses momentos, trazendo novas perspectivas e energias para nossa missão de oferecer lingerie que verdadeiramente representa todas as mulheres”, diz Reginato.

Além do impacto estratégico, a presença de um homem em um papel de liderança em uma marca voltada ao público feminino é destacada por Camila como um sinal importante de apoio ao empreendedorismo feminino. “Mostra que homens não só apoiam, mas estão dispostos a se envolver ativamente na luta pelo empoderamento feminino”, complementa.

Lidi Giehl, também sócia e diretora Financeira e de Produtos, enfatiza a importância da inovação constante no mercado de franquias. “O sucesso contínuo requer uma avaliação constante de nossas estratégias para garantir que estamos sempre à frente, respondendo às mudanças do mercado e às necessidades de nossas consumidoras”, conclui.

A entrada de Rafael Gmeiner na Frida Underwear marca, portanto, um novo capítulo para a empresa, um que promete fortalecer ainda mais sua missão de celebrar a diversidade e o empoderamento feminino, ao mesmo tempo em que abre novas avenidas de crescimento e inovação.