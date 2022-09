Revelado: descubra qual habilidade TODO jogador de futebol PRECISA ter!

Saber um segundo idioma nos dias de hoje, principalmente o inglês, é, basicamente, sinônimo de ter mais oportunidades

O número de pequenos jogadores de futebol que, finalmente, tem entrado em grandes times vem crescendo cada vez mais. Porém, todos esses jogadores que têm crescido na carreira têm UMA habilidade em comum: bilingüismo.





Ainda mais quando falamos de um atleta, que está sempre viajando, conhecendo e conversando com pessoas novas e indo para lugares diferentes, é indispensável saber um segundo idioma, ainda mais o inglês – que é falado, como já disse, por MUITAS pessoas, no mundo todo.

Casemiro afirma que já passou por dificuldades fora do Brasil por não conseguir entender 100% as pessoas

Caio Martins, jogador brasileiro que – atualmente – vive em Portugal e que já passou por times como Custóias, CD Celoricense e Foz Futebol Clube, afirma que se mudar para um país com uma cultura totalmente diferente da sua já é difícil, se você não tiver os documentos necessários e o dinheiro para fazer esses documentos a coisa complica mais ainda, e agora imagine que você já passa por todo esse estresse e, nem ao menos, consegue se comunicar com as outras pessoas!

Caio também conta que, assim que se mudou para a Europa e, principalmente, morando em países de língua inglesa e espanhola, passou por muitas dificuldades, já que não conseguia compreender 100% as pessoas e ainda estava passando por outras dificuldades pessoais.

Ainda mais outro exemplo, dessa vez de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Carlos Henrique Casemiro afirmou em uma entrevista, certa vez, que faria questão de estudar inglês assim que pudesse para que fosse possível conversar com seus amigos, colegas, staffs do estádio e até mesmo com os jornalistas.

Casemiro saiu do Real Madrid, onde jogou por alguns anos, tendo aprendido espanhol, mas desde então não aprendeu nenhum outro idioma, o que lhe trouxe grandes dificuldades, já que hoje faz parte do clube Manchester United, que é um clube inglês.

Casemiro mostra, através dessa fala, que ser um jogador de futebol não consiste apenas em estar em campo jogando, mas sim em entender e fazer questão de que os fãs se sintam confortáveis perto dele, e quer melhor forma de fazer isso do que falando o mesmo idioma que os fãs?