Revelação do “Mixed Music” na base sertaneja, Grazzy G lança a romântica “Me Liga”

Unindo a música mais popular brasileira ao funk , deep house e eletrônico, canção chega a todos aplicativos de música na sexta-feira, 27 de janeiro

Precursora do “mixed music” dentro do universo sertanejo, Grazzy G mostrou que tem muito potencial em seu primeiro single lançado “Me Liga Não”. Agora, a artista “volta atrás” e pede “Me Liga” em nova mistura de sertanejo, funk, deep house e eletrônico que chega a todos aplicativos de música na sexta-feira, 27 de janeiro.

Grazzy G é precursora do estilo “Mixed Music” e lança o segundo hit da carreira

Composta pela própria cantora e produzido por Dimvs , o segundo single de sua carreira traz uma vibe mais romântica. “É a história de um casal que vive em diferentes situações, mas no fundo se ama, ambos são opostos mas um se encontra no outro”, explica Grazzy.

“Me Liga” conta ainda com uma participação super especial do saxofonista argentino Santi López. “Santi e eu nos conhecemos em 2018 e me tornei uma grande fã do seu trabalho. Depois de tanto tempo conseguimos nos unir e fazer esse projeto acontecer. Estou muito feliz com o resultado”, completa a artista.

Grazzy G aprendeu a tocar violão com 7 anos e aos 13 anos saiu de casa somente com ele nas costas. Uma das maiores apostas musicais para 2023, a artista pretende três álbuns musicais e realizar grandes parcerias com o intuito de popularizar o Mixed Music, conceito criado pela Saving Lifes que nada mais é do que a mistura de referências, sons, vozes, batidas e levadas.