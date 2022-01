Responsável pelos cuidados dermatológicos facial e corporal de celebridades, Dr. Luiz Teixeira utiliza procedimentos minimamente invasivos e excelentes resultados

Em busca de todas as novidades do mercado, Dr. Luiz Teixeira é pesquisador, possui doutorado em Patologia Clínica, é escritor e mentor

Durante a trajetória na Medicina Estética com altas tecnologias, Dr. Luiz Teixeira já atendeu diversas personalidades, entre elas Patrícia Abravanel, Comandante Hamilton, além dos jogadores de futebol Edmilson, Cafu e muitos outros. Em busca de todas as novidades do mercado, Dr. Luiz Teixeira é pesquisador, possui doutorado em Patologia Clínica, é escritor e mentor.

Dr. Luiz Teixeira já atendeu diversas personalidades, entre elas Patrícia Abravanel, Comandante Hamilton, além dos jogadores de futebol Edmilson, Cafu e muitos outros

O início no mercado de trabalho de Luiz Teixeira da Silva Junior foi aos 14 anos como office boy. Filho de barbeiro, nascido em Osasco, São Paulo, Dr. Luiz Teixeira acredita que mesmo quem nasceu na periferia e estudou em escolas públicas pode se destacar na carreira que desejar. Formado em ciências biomédicas pela FMUsp e pós-graduado em Captação, Doação e Transplante de órgãos e tecidos pelo Hospital Albert Einstein, atualmente é CEO da Clínica Gianoto, captador de órgãos no Hospital Albert Einstein e Adido Diplomático da Saúde.

O início no mercado de trabalho de Luiz Teixeira da Silva Junior foi aos 14 anos como office boy

Pela excelência nos trabalhos prestados, Dr. Luiz Teixeira foi agraciado com a medalha de condecoração MMDC do comando geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Além disso, também foi nomeado como agente diplomático da saúde pelo país de Chipre, no Oriente Médio, onde é atualmente adido comercial da saúde. Em sua trajetória Dr. Luiz Teixeira contabiliza elogios de autoridades renomadas, incluindo ex-presidente da república, ex-governadores e ex-ministros da Saúde.

Em sua trajetória Dr. Luiz Teixeira contabiliza elogios de autoridades renomadas, incluindo ex-presidente da república, ex-governadores e ex-ministros da Saúde

Para ele, independente da área de atuação profissional que se escolha, é fundamental que haja o emprego de tempo, energia, dedicação e foco para alcançar os objetivos traçados. “Sobretudo ter um bom posicionamento, pois são as atitudes que definem pessoas e profissionais”, reitera. Atualmente Luiz Teixeira trabalha exclusivamente com altas tecnologias na área da Medicina, utilizando os melhores equipamentos disponibilizados para o segmento, o que proporciona aos seus pacientes um método minimamente invasivo com excelentes resultados.