“Resenha do Mumu”: Multishow transmite ao vivo evento sob comando de Mumuzinho

Show que acontece no próximo domingo (19) conta com a participação de Dilsinho, Ludmilla e Molejo

Muitos hits, sorriso largo e bom humor. Isso e muito mais é o que o público pode esperar no próximo domingo (19) com com a Resenha do Mumu nas telas do Mulishow. A partir das 21h, o canal fará a transmissão ao vivo do show, que será comandado pelo cantor Mumuzinho, direto do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Dono de um carisma inconfundível, Mumuzinho sempre levanta as plateias por onde passa

O cantor, que é sinônimo de alto astral e energia boa, receberá, no palco, Dilsinho, Ludmilla e Molejo para completar o evento. Autor dos hits “Estonteante”, “Eu Mereço Ser Feliz”, “Fulminante” e “Curto Circuito”, Mumuzinho junto dos outros artistas prometem entregar um setlist de peso.

Ludmila, convidada que estará na “Resenha do MuMu”, já esteve com o cantor em outras ocasiões. Na foto, gravações do programa “Só toca Top” da TV globo

Serão duas horas de shows, com direito aos sucessos do pagode no momento, sem deixar de recordar grandes clássicos do gênero. No digital, o público poderá ainda acompanhar a cobertura pelo Instagram, Facebook e Twitter do canal. Os comentários ficam por conta da hashtag #MumuzinhoNoMultishow.