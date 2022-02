Representatividade nas alturas – Comissário Tyrone Luz chama atenção pelos dreads

O comissário voltou a usar o penteado há 1 ano com a permissão da companhia aérea

A sociedade ainda possui tendências e ideias racistas, mas isso tem mudado muito com a ajuda de pessoas e empresas que lutam pelas causas sociais. Uma das marcas é a Gol, que liberou há alguns anos que os comissários começassem a ter mais liberdade no estilo.

O dread é um penteado com mechas emaranhas, muito famoso e usado no movimento rastafari. Tyrone começou a usar os dreads aos 16 anos e afirma que se encontrou com o penteado. Ele diz que é a coroa dele, algo que o aproxima da ancestralidade. Mas, o comissário teve que se desfazer disso no início da carreira na aviação, aos 30 anos.



Assim que Tyrone completou 10 anos na Gol, a companhia alterou algumas regras que não afetavam a segurança dos voos e davam mais liberdade aos comissários. “Aí surgiu a oportunidade de eu voltar a ser quem eu era porque os meus dreads são a minha identidade. Tem padrões ainda, lógico, mas usar dreads voando é inovador para o setor aéreo. As pessoas me olham nos voos, pedem para tirar fotos e as pessoas pretas se sentem representadas. É maravilhoso a sensação de abrir portas e ao mesmo tempo ser quem eu sou”, disse o comissário.



Sobre preconceito, Luz afirma que nunca passou por nenhuma situação de desrespeito nos voos, muito pelo contrário. Ele diz que as pessoas sempre o abraçam, o elogiam e adoram ver que existem comissários com dreads. O comissário afirma que estar em uma empresa que pensa no lado social e da diversidade é essencial para que ele se sinta seguro e confortável para ser quem realmente é.