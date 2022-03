Representante das cacheadas, Lore Souza vira uma das influenciadoras mais buscadas na Bahia

Apaixonada por beleza e cachos, a baiana tem feito sucesso com um conteúdo de valor

Já parou para pensar o que faz um influenciador ser reconhecido na internet? O conteúdo que ele gera é de extrema importância para ajudar o público a definir se continuará ou não ali. Caso não agregue no dia a dia das pessoas, as chances do sucesso não existir são grandes. O que não é o caso de Lore Souza, influenciadora baiana que é referência no mundo da beleza e dos cachos.



Famosa por ter mostrado todo o processo de transição capilar na internet, Lore Souza divide hoje várias partes da vida com os seguidores. Sejam os looks, a maquiagem, os penteados, a decoração da casa e até a rotina, a influenciadora sempre faz questão de mostrar o melhor para quem está a seguindo.

Apesar de ser reconhecida como a “rainha da publi” entre os seguidores, Lore faz questão de mostrar a rotina para o público e fazer conteúdos que agregam de forma divertida



Se identificando com o jeitinho divertido e carismático de Lore, o público que a segue é fiel e acredita em tudo que a cacheada indica.

e identificando com o jeitinho divertido e carismático de Lore, o público que a segue é fiel e acredita em tudo que a cacheada indica

Isso porque a influenciadora garante que é sincera ao expor situações ou produtos nas redes sociais. Talvez seja esse o motivo de ter tornado a cacheada uma das principais referências de beleza na Bahia.



Um dos últimos trabalhos lançados por Lore foi com a Disney Plus pelo filme “Red, Crescer é uma fera”. Ela chamou a família para fazer um vídeo super divertido para falar do longa e um dos seguidores comentou: “Publi em família, poxa, vocês se superam demais nos roteiros meu Deus! Amo”. Resultados como esse fizeram que a cacheada se tornasse uma das mais influencers mais buscadas da Bahia para publicidades.