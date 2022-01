Repórter do Yahho! é a nova ‘brother’ confirmada para o BBB22

Com apenas 27 anos, Bárbara Saryne cativa os leitores com seus comentários irreverentes e divertidos sobre os principais acontecimentos do entretenimento brasileiro e internacional

Bárbara Saryne, repórter de entretenimento do Yahoo!, é a mais nova ‘brother’ confirmada para a 22ª edição do Big Brother Brasil. Fã assumida de reality show, a jornalista já está confinada em um hotel próximo ao Estúdio Globo, aguardando a estreia do programa, prevista para o próximo dia 17.

Apesar de fazer parte do grupo Pipoca, dos desconhecidos, Saryne não é tão anônima assim. Em seu perfil no Twitter, ela possui selo verificado e mais de 10 mil seguidores. Na rede social, a repórter publica sua opinião sobre assuntos variados, de novelas à programas de TV, incluindo o BBB.

Com apenas 27 anos, Bárbara cativa os leitores com seus comentários irreverentes e divertidos sobre os principais acontecimentos do entretenimento brasileiro e internacional. Ela também é super bem-relacionada com artistas, como Bianca, a empresária da Boca Rosa Company, e Fabiana Oliveira, apresentadora e entrevistadora da Record.





Além de escrever para a seção ‘Yahoo Vida e Estilo’, Saryne já passou por outros portais, como IG, Jornal O Dia e Diário de S. Paulo. Em seu tempo livre, a comentarista gosta de visitar exposições de arte, assistir a peças de teatro, ver televisão e curtir paisagens naturais.

Em seu perfil no Instagram, há aproximadamente um ano, Bárbara brincou com seus seguidores perguntando o que um BBB faria e o que ela poderia fazer enquanto estava hospedada em um hotel. Com as respostas dos fãs, a jornalista gravou vídeos mostrando o que eles sugeriram de uma forma engraçada e descontraída.

Resta saber se a grande afinidade que Saryne tem com o reality show vai ajudá-la a vencer o BBB22, como as ex-integrantes do grupo Pipoca, Thelma Assis e Juliette Freire.