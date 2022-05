Repórter do SBT Rio tem imagens de tiroteio confiscadas pela PRF

Imagens do tiroteio na Vila Cruzeiro feitas com exclusividade para o SBT Rio ainda não puderam ser acessadas pela emissora

Diego Sangermano, repórter e diretor de jornalismo do jornal local SBT Rio, revelou em seu perfil do twitter que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confiscou as imagens do tiroteio na Vila Cruzeiro feitas por Francisco Vidal, cinegrafista da emissora.O repórter compartilhou na mesma rede social a única foto que toda equipe teve acesso por meio do armazenamento em nuvem.

Operação policial na Vila Cruzeiro que deixou 23 mortos, ainda tem forte repercussão

A Vila Cruzeiro é uma favela localizada no morro da Penha, zona da Leopoldina no Rio de Janeiro. Desde a operação que deixou mais de 23 mortos no local, a comunidade segue em estado de choque e apreensiva com os próximos passos que podem ser tomados.

Governador do Rio, Cláudio Castro, defendeu a operação em coletiva de imprensa hoje (30)

Segundo informações do site de notícias Terra, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), defendeu nesta segunda-feira (30), a operação da semana passada na Vila Cruzeiro. Apesar de dizer que o governo “não celebra mortes”, Castro declarou que é preciso “saber diferenciar morador honesto, morador trabalhador, desses que às 4h30 da manhã andam em bonde fortemente armados, com metralhadoras e granadas”.

Imagem recuperada pelo SBT sobre o tiroteio na Vila Cruzeiro, RJ.

As afirmações foram feitas no início da manhã, durante evento realizado em Copacabana, na zona sul do Rio, para anunciar o início do uso de câmeras em fardas de alguns batalhões da PM carioca.