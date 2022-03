Réplica inédita leva o público à casa mais vigiada do Brasil no Shopping VillaLobos em São Paulo

O tour de visitação dura cerca de 40 minutos e permite que os participantes possam conhecer a casa totalmente instagramável

Imagine poder visitar e interagir com a casa do BBB numa réplica que reproduz a famosa sala, cozinha (vip e xepa), área da piscina, Big Fone, quarto do líder e até fazer sua própria vinheta de abertura… Esse é o objetivo da Casa BBB, projeto inédito que chega ao Shopping VillaLobos, em São Paulo.

A ação leva o visitante a experimentar algo que jamais vivenciou: sentir parte do seleto grupo dos “brothers” por alguns momentos, tirar altas fotos e interagir com a casa que tem total fidelidade aos detalhes.

“O mercado global de entretenimento está entendendo o potencial do shopping center. E ninguém melhor que a Casa do BBB no Villalobos para coroar esse novo momento dentro da cia. Inclusive criamos uma nova estrutura para buscar no mercado projetos que tenham fit com nossos ativos”, analisou Marcio Flores, diretor da recém-criada empresa de entretenimento da brMalls.

Além disso, o visitante poderá fazer sua própria vinheta de abertura do programa, participar de um quizz com temas do programa e quem sabe atender ao Big Fone?

Os ingressos estão à venda no site (www.casabbb.com.br) ou direto na bilheteria da atração no 2º piso do Shopping Villa Lobos (ao lado da Camicado) a partir de R$65,00.

PROTOCOLO COVID

Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19 com, no mínimo, duas doses – físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS). Crianças não precisam apresentar.

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

Livre. Menores de 12 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis pagantes. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

INGRESSOS

Todos os valores são referentes a meia entrada conforme previsto em Lei. Menores de 12 anos e acompanhantes também pagam ingressos.

Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19 com, no mínimo, duas doses – físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS)

VIVA A EXPERIÊNCIA

É permitido fotografar toda a experiência e compartilhar nas redes sociais utilizando a hashtag #ExperiênciaBBB

Serviço

Casa BBB em São Paulo

Data: a partir de 16 de março (temporada até 01 de junho)

Local: Shopping Villa Lobos – 2º piso (ao lado da Confeitaria Dama)

Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$65,00

Vendas: https://www.casabbb.com.br

Duração: sessões de 40min

Instagram: https://www.instagram.com/casabbb.oficial