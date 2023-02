Rep Festival 2023 terá transmissão ao vivo pela plataforma Amazon Music

Evento será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro no Rio de Janeiro e terá pela primeira vez transmissão ao vivo e gratuita no canal do Amazon Music na Twitch o no app do Amazon Music

O Amazon Music fará a transmissão ao vivo do Rep Festival, maior festival de Rap do Brasil, que será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro no Rio de Janeiro. Os shows, com previsão de mais de 30 horas de transmissão simultânea ao vivo, poderão ser conferidos de forma gratuita no aplicativo do Amazon Music e na Twitch, a partir das 14h.

Rep Festival 2023 será transmitido ao vivo pela Amazon Music nos dias 11 e 12 de fevereiro

Serão mais de 100 atrações em 3 palcos com programação 100% nacional com grandes nomes do rap como Matuê, L7nnon, Poze, Filipe Ret, Xamã, Lennon, Baco Exu do Blues, Orochi, Don L, Flora Matos, Racionais, Djonga, Emicida, Ludmilla, Iza e muito mais.

Line Up conta com mais de 100 atrações em 3 palcos com programação100% nacional

REP Festival 2023

Data: 11 e 12 de fevereiro.

Horário: Transmissão com início a partir das 14h.

Onde assistir: aplicativo do Amazon Music e Twitch.