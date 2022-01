Renato Teixeira relança “Romaria” com nova roupagem e arranjos de Geraldo Roca

Com mais de 40 milhões de reproduções nas plataformas digitais, Teixeira é um dos cantores e compositores mais renomados da música nacional.

“Romaria”, famosa música caipira imortalizada por Elis Regina e importante clássico contemporâneo, ganha nova versão na voz de Renato Teixeira, seu compositor, que traz toques de MPB e Folk para a composição, com arranjos de Geraldo Roca, seu saudoso amigo.

A letra, que homenageia Nossa Senhora Aparecida, já foi interpretada por grandes nomes do meio artístico, como Daniel, Zezé di Camargo e Luciano, Maria Rita, Sérgio Reis e outros, contando com 107 releituras, segundo a Ecad, que posiciona “Romaria” como a vigésima sétima música mais gravada.



Com mais de 40 milhões de reproduções nas plataformas digitais, Teixeira é um dos cantores e compositores mais renomados da música nacional. Na estrada há 50 anos, Renato é tido como expoente do segmento sertanejo e da música popular brasileira, com inúmeras premiações na estante, uma delas o Grammy Latino, pelo álbum “Ar”, uma colaboração com Amir Sater.

Geraldo Roca, amigo de Teixeira, falecido em 2015, é considerado um dos principais compositores da música regional do Mato Grosso do Sul, principalmente através da canção “Trem do Pantanal”, que se popularizou através da interpretação de Amir Sater. O artista também foi responsável pelos sucessos “Mochileira”, “Rio Paraguai” e “Japonês tem três filhas”, dentre outras, que inspiram outros cantores a regravarem faixas com arranjos de Geraldo.

A atual versão de “Romaria” estará disponível a partir da próxima sexta (14), mas é possível ouvir com exclusividade cadastrando seu streaming de preferência no link de pré save https://ada.lnk.to/romaria.