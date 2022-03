Renato Teixeira lança versão MPB de música da dupla Zé Neto & Cristiano

Por conta da sua trajetória, Renato afirma que hoje entendeu como se vende um produto e aprendeu a lidar e abraçar a todos na indústria

Renato Teixeira lança pela New Music Brasil, em parceria com o selo da Alvorada Brasileira, sua versão da faixa ‘‘Largado às Traças’’. O single está previsto para esta sexta-feira (25), com videoclipe gravado na Serra da Cantareira.

Com mais de dois bilhões de views, ‘‘Largado às Traças’’, da dupla Zé Neto e Cristiano, é uma das principais faixas do sertanejo nos moldes da sofrência atual. Lançado em 2018, o single bateu a marca de um milhão de plays em menos de 24 horas, conquistando prêmios como Disco de Diamante e a Melhor Música dos Melhores do Ano, do programa Domingão do Faustão.

Em entrevista ao Podcast Universo Sertanejo do jornalista André Piunti, Renato Teixeira fala sobre a regravação da faixa ‘‘Largado às Traças’’. ‘‘Renato, você tem uma resposta pronta sobre o que você acha referente a essa nova geração sertaneja, que difere de muitos dos seus colegas de profissão, fala mais sobre isso’’, o apresentador questiona.

Renato, então, explica que, ‘‘o sertanejo sempre retratou o dia a dia, o que mudou não foi a música sertaneja, foi o dia a dia das pessoas. Então, se você não gosta, é que você não gosta da vida que você leva hoje.’’ O artista completa que gravou ‘‘Largado às Traças’’ porque adora a música.

Por conta da sua trajetória, Renato afirma que hoje entendeu como se vende um produto e aprendeu a lidar e abraçar a todos na indústria. ‘‘Toda vez que surgir uma geração nova, as pessoas vão falar mal. Falavam mal de mim, falavam mal do Milionário & José Rico e Tonico & Tinoco.’’

‘‘É uma grande composição (Largado às Traças). ‘‘Meu orgulho caiu quando subiu o álcool.’’ A séculos que o homem se abraça com uma garrafa para afogar as suas mágoas (…). Um caso de um menino que se decepcionou com um caso amoroso, um tema universal.’’

Foto: Carlos Santos/ G1

‘‘Largado às Traças’’ ganhou os acordes serenos da viola do Renato, deixando a faixa ideal para ser ouvida enquanto, bom, arrasta o chifre no asfalto.

‘‘Largado às Traças’’ na versão do Renato Teixeira estará disponível a partir desta sexta-feira (25). E, se você cadastrar o seu streaming de preferência no link do pre save abaixo, terá a chance de ouvir a releitura antes que todo mundo.

https://bfan.link/largado-as-tracas