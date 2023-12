Renato Shippee criador de Karen Kardasha revela que personagem faz parte de seu alter ego

Em um episódio recente do “Põe Na Roda Cast”, o artista conta que o surgimento da Karen não foi fruto de um plano elaborado

No universo das redes sociais, a personagem Karen Kardasha se destaca como uma das personalidades mais queridas da internet, conquistando quase 6 milhões de seguidores no instagram. Em um episódio recente do “Põe Na Roda Cast”, Renato Shippee o artista revelou que Karen vai além de uma simples personagem e compartilhou os detalhes das origens dela até a fama.

A saga de Karen Kardasha começou de maneira inusitada, enquanto Renato, um ator que já se aventurava nos Estados Unidos, buscava seu lugar em Hollywood. “Eu já estava na internet, já fazendo alguns trabalhos como ator nos Estados Unidos. Mudei para Los Angeles exatamente para tentar a vida em Hollywood”, revela Renato.

Inicialmente, o criador de conteúdo imaginava Nova York ou Orlando como destinos ideais, mas Los Angeles provocou uma mudança de planos, inspirando Renato a se estabelecer e seguir seus objetivos. Foi nesse contexto que Kardasha começou a ganhar forma.

No final de 2020, Karen Kardasha emergiu na internet, marcando o início de uma jornada surpreendente. O fenômeno começou devagar, mas logo se transformou em algo surreal. Renato relembra o primeiro dia, quando a página de Karen conquistou modestos 300 seguidores, considerando que sua página pessoal já contava com 150.000 seguidores.

Karen não se limitou a conquistar seguidores no Instagram, atingindo também plataformas como TikTok, onde acumula mais de 2 milhões de seguidores, e YouTube. O ator destacou a peculiaridade de cada rede social, reconhecendo que cada uma possui seu público exclusivo. “Antigamente eu achava que se eu postasse o mesmo conteúdo nas três obviamente adaptando o formato, as pessoas iam reclamar que já viram o conteúdo. Mas parece que as pessoas têm suas redes favoritas”, destaca Renato.

Durante a entrevista reveladora, Renato compartilha as raízes de Karen: “Ela não é apenas uma personagem, e sim um alter ego. Ela tem muito de mim, da minha história e da minha personalidade”, destaca Renato relembrando que os amigos e familiares, ao verem Karen pela primeira vez, reconheceram imediatamente a autenticidade da personagem, refletindo elementos da própria essência de Renato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kardasha, conhecida por seu cabelo impecável, maquiagem e atenção aos detalhes são extensões do próprio perfeccionismo de Renato. O surgimento da personagem não foi fruto de um plano elaborado, ela nasceu durante a gravação de uma publicidade, quando Shippee estava sem barba após uma maquiagem de Michael Jackson para o Halloween. O impulso criativo de criar a página de Karen foi uma decisão espontânea que resultou em uma explosão de popularidade.

“O nome surgiu do fato de que no Brasil a gente fala assim ‘as kardashia’, né. E aí eu falei, eu vou fazer exatamente isso, então eu abri o Instagram dela. No início foi uma rejeição muito grande, só que eu acreditei muito nela porque muita gente mandou mensagem para mim”, conta Shippee ao enfatizar o começo de Karen nas redes sociais.

Segundo o criador de conteúdo, a construção da identidade de Karen, foi pensada e caracterizada por uma mulher com um sotaque interiorano. A voz única foi desenvolvida para permitir que as mulheres reproduzissem a mesma entonação usando o filtro do Instagram. A escolha estratégica que ampliou ainda mais a autenticidade da personagem conquistou um público em sua maioria feminino segundo Renato Shippee.

“A Karen ácida das respostas para o Boy lixo e a mulher que tem que casar realmente com milionário sempre está nos stories. Então para mim é muito bom quando eu estou num dia ‘p da vida’ e vou gravar, porque daí eu já vou descontar tudo nas perguntas ”, finaliza o ator contando sobre como suas características pessoais se revelam na personagem.