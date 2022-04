Renato Aragão, Márcio Garcia, Gil do Vigor e ex-jogadores Zico, Júnior e Tita visitam Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no RJ

Com quase 50m² de altura, o 2º maior templo da cidade recebeu esses e outros famosos em tour guiado que vai até 30 de abril

O novo templo do Rio de Janeiro, com vertente cristã e restauracionista, localizado na Barra da Tijuca, região oeste da cidade, tem recebido diversos visitantes, entre eles famosos e ex-jogadores.

O ex-BBB Gil do Vigor

Com visitação aberta ao público até 30 de abril, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias já recebeu aproximadamente 50 mil pessoas, interessadas em conhecer o novo monumento religioso da cidade, e a expectativa é que mais 10 mil ainda passem pelo local até o final do período de visitação.

Construída em uma área total de mais 38 mil metros quadrados, com 2.784 metros quadrados de tamanho e 47,4 metros de altura, a edificação religiosa é a segunda mais alta erguida na capital carioca, ficando atrás apenas da Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Quem já esteve presente para fazer o tour guiado pelos ambientes do templo foram os atores Nelson Freitas, Márcio Garcia e Renato Aragão, acompanhado por sua esposa, Lilian, e sua filha, a atriz Lívian Aragão.

Também marcaram presença na visitação os ex-jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, Zico, Júnior e Tita, a influenciadora Carol Capra e o ex-BBB Gil do Vigor.

Situada na cidade que é considerada a capital sul-americana do Art Déco, todo o projeto da igreja foi inspirado neste estilo, além de contar com detalhes que remetem às belezas naturais do Rio, como os painéis das janelas, que tiveram a seleção das cores dos vitrais inspiradas no oceano que banha a região, com tons de azul, aqua e roxo, contrabalançados com um dourado suave.