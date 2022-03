Renato Aragão e família participam do primeiro evento público após início da pandemia

Renato fez o tour acompanhado por lideranças da Igreja e almoçou com Ulisses Soares, um dos líderes mundiais da Igreja que veio ao Brasil especialmente para essa ocasião especial

Renato Aragão e sua esposa, Lilian, e sua filha, a atriz Lívian Aragão, estiveram ontem (24) visitando o novo Templo do Rio de Janeiro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este foi o primeiro evento social que o ator e comediante compareceu desde o início da pandemia.

Renato Aragão e Élder Joni L. Koch

Renato fez o tour acompanhado por lideranças da Igreja e almoçou com Ulisses Soares, um dos líderes mundiais da Igreja que veio ao Brasil especialmente para essa ocasião especial. Ao chegar no local, Renato Aragão causou comoção, com fãs de todas as idades emocionados ao verem o eterno Didi, personagem imortalizado pelo ator no grupo “Os Trapalhões”. Simpático, Renato tentou atender a todos os pedidos dos fãs para fazer fotos com ele.

Renato Aragão e Ulisses Soares

Pronto desde 2020, o Templo do Rio de Janeiro de A Igreja de Jesus Cristo esteve fechado até então devido às restrições impostas pelo Covid-19, mas será finalmente aberto para visitação pública entre os dias 26 de março e 30 de abril, das 9h às 21h. Localizado na Av. Das Américas, na Barra da Tijuca, as visitas gratuitas podem ser feitas diariamente, exceto aos domingos, e a entrada é gratuita. As visitas podem ser agendadas no site templorj.org.br. Após a dedicação do Templo, que ocorrerá em 8 de maio, apenas membros de A Igreja poderão adentrar o recinto.