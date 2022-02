“Tive a benção do Arlindo e da Isabella”, diz Renata Kuerten, nova apresentadora do ‘Esquadrão da Moda’

Fernando Pelegio afirmou que os antigos apresentadores não conseguiram se dedicar ao programa em 2022, mas mostrou gratidão a eles

A grade de programação do SBT ficará ainda mais bonita com a nova temporada de ‘Esquadrão da Moda’. O programa foi ao ar há 12 anos e precisou parar por conta da pandemia de Covid-19. Com o avanço da vacinação de Covid-19, a atração volta com força total com ajuda de dois novos apresentadores, o estilista Lucas Anderi e a modelo Renata Kuerten.



A edição de 2022 promete ser um divisor de águas para o ‘Esquadrão da Moda’. De acordo com o diretor artístico do SBT, Fernando Pelegio, os antigos apresentadores, Arlindo Grund e Isabella Fiorentino, optaram por não participar da temporada por estarem em uma fase diferente da vida. A dupla deu lugar para Lucas Anderi e Renata Kuerten.

“Quando saiu o resultado [de quem apresentaria o programa], a Isa e o Arlindo me ligaram para me dar parabéns. Eles disseram: ‘Rê, aproveita a oportunidade. Vai lá, se joga, seja você e divirta-se’. Eu tive a benção dos dois, sabe?! Foi um alívio, uma delícia isso”, disse Renata Kuerten, que se mostrou ansiosa para a estreia do programa.



A mudança de apresentadores não é a única coisa diferente. O novo diretor da atração, Gustavo Vaccari, prometeu um novo frescor para o formato, além de mostrar a moda de uma forma totalmente diferente. Ele esclareceu também que o objetivo não é mudar a participante do programa, mas sim melhorar o estilo dela, respeitando sempre a individualidade de cada uma.



“Esse novo Esquadrão vem com o papel de transformar essas mulheres, mas tomamos sempre os cuidados para que essa transformação aconteça de um jeito que a gente respeite a individualidade de cada participante”, explicou Gustavo. “A gente tenta entender a pessoa por dentro. É sobre a personalidade da pessoa, só damos um empurrão para que ela seja mais ela, mais autêntica e na moda”, complementa Lucas.

A maquiadora Vanessa Rozan e o hair stylist Rodrigo Cintra disseram que gostam e querem tirar a ideia elitista da moda e da beleza. “Nós sempre damos dicas que a pessoa possa adaptar na vida dela. O ‘Esquadrão da Moda’ é um programa que contribuiu para tirar esse verniz elitista que a gente tinha sobre o que era moda”, disse a beauty artist.

A equipe se mostrou muito engajada e na mesma sintonia para melhorar a vida das participantes, sempre transformando-as por dentro e por fora, levando moda e autoestima. Os especialistas disseram que têm um grupo no WhatsApp, onde trocam informações para poder agregar ao programa e a cada inscrita.



A nova temporada de ‘Esquadrão da Moda’ estreia no próximo sábado, dia 19 de fevereiro, às 21h30. O programa é sucesso mundial e trabalha em cada temporada para transformar a vida de mulheres, mostrando até que melhorar o estilo pode ajudar em vários aspectos da vida pessoal.