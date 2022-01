Renaissance São Paulo Hotel celebra os 468 anos com programação especial

Com objetivo de desfrutar os encantos e a cultura da cidade, o hotel reúne diversas experiências que vão do bem-estar ao lazer

Para celebrar o aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro, o Renaissance São Paulo Hotel, com localização privilegiada em um dos bairros mais icônicos da cidade, o Jardins, reúne uma série de experiências de lazer, bem-estar e cultura.

Hotel sofisticado situado em uma rua comercial. Fica a 3 minutos a pé de uma estação de metrô e a 4 minutos a pé das lojas de luxo da movimentada Avenida Paulista

Para aqueles que querem uma hospedagem marcante, com vista especial para a Av Paulista, o hotel preparou pacotes exclusivos para o período. Entre eles estão: Fique + (4×3), que inclui 4 noites de hospedagem em apartamento Deluxe para 2 pessoas, café da manhã, um guia Navigator, com os melhores roteiros e dicas de São Paulo e estacionamento para 1 veículo (R$2.990); Terra da Garoa, com hospedagem para 1 dia em apartamento Deluxe, café da manhã e jantar no restaurante Terraço Jardins, late check-out mediante disponibilidade e estacionamento (R$1200); Essipê Romance que dá direito a hospedagem para um casal em apartamento Deluxe, incluindo Freixenet e chocolates no apartamento por estada, café da manhã, late check-out mediante disponibilidade e estacionamento (R$1200).

Renaissance São Paulo Hotel, com localização privilegiada em um dos bairros mais icônicos da cidade, o Jardins

Também é possível aproveitar os pacotes: Cultural, que inclui hospedagem para 1 dia em apartamento Deluxe, café da manhã e jantar no restaurante Terraço Jardins, 2 ingressos para o Teatro Renaissance, 20% de desconto em tratamentos e massagens do The Spa at Renaissance e estacionamento (R$1280); EU S2 SP, que inclui hospedagem para 1 dia em Suíte Madison para duas pessoas, café da manhã, uma garrafa de espumante, chocolates no apartamento, late check-out mediante disponibilidade e estacionamento (R$2100); Descubra SP com Futebol, com hospedagem em apartamento Deluxe para 2 pessoas, café da Manhã no restaurante Terraço Jardins para 2 pessoas, 2 ingressos para o Museu do Futebol e estacionamento (R$995).

Para aqueles que querem uma hospedagem marcante, com vista especial para a Av Paulista, o hotel preparou pacotes exclusivos para o período

Para os amantes da gastronomia, a sugestão é descobrir os sabores de São Paulo, desde as criações paulistanas do restaurante Terraço Jardins ao melhor da culinária Japonesa do Living Lounge Bar & Sushi. Entre as sugestões para a data estão: café da manhã completo com estação de frutas frescas e locais, cereais, iogurtes, opções de pães artesanais, produzidos pela padaria do hotel, estação de omeletes, tapiocas e o famoso ovo beneditino, além de sucos naturais (R$98); ou um delicioso brunch que também inclui opções de pratos quentes e espumante e é servido aos finais de semana no restaurante Terraço Jardins (R$139); um almoço típico de todo paulistano com direito a entrada, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas (R$98,60); ou ainda o Combo 70, uma surpreendente gastronomia japonesa, no Living Lounge Bar & Sushi, com o Combinado de 70 peças, que traz os melhores cortes de sushis e sashimis, além de uma garrafa de 250 ml de saquê para acompanhar a experiência (R$385). As experiências gastronômicas podem ser utilizadas em até 6 meses após a compra.

O The SPA at Renaissance também oferece serviços especiais para os 468 anos da cidade

O The SPA at Renaissance também oferece serviços especiais para os 468 anos da cidade. Com opções de vale presente e uma série de massagens e tratamentos exclusivos do espaço que estão com condições especiais, disponíveis no link .

O hotel também criou um roteiro para curtir a maior metrópole do Brasil com programações de exposições como “Museu da Ilusões”, “Rock Exhibition Rita Lee” e “Ione Saldanha: A Cidade Inventada”.

Para saber mais e garantir as atrações, basta acessar o link .