Remodelação de Glúteos: Dr. Rodrigo Belish fala sobre procedimento mais procurado para melhora da aparência do bumbum

A remodelação de glúteos é um dos procedimentos mais procurados por pacientes que desejam mudar a aparência do bumbum, seja redesenhando, reestruturando, projetando ou restaurando a aparência dos glúteos. No entanto, o procedimento pode ser definitivo ou provisório, a depender da escolha do paciente.

Resultado após remodelação

Créditos: Belish Estética Paciente teve perda de gordura glútea devido a prática de ciclismo



Quando se trata de procedimento definitivo de remodelação glútea ou bioplastia de glúteos como também é chamada, o bioestimulador a base de PMMA é a melhor escolha. Ele é aplicado no plano muscular para estimular a produção de novo colágeno e tecido conjuntivo e assim expandir as fibras musculares, permitindo remodelar a região.



Por ser definitivo, o bioestimulador seguirá estimulando a produção de colágeno para o resto da vida, ou seja, mesmo após décadas depois da realização do procedimento, o glúteo continuará com a aparência nova que ganhou, independentemente do tempo. O paciente terá um bumbum jovem mesmo na terceira idade.

Dr. Rodrigo Belish, especialista em remodelação glútea afirma que o procedimento oferece um resultado mais natural que as próteses e pode resolver a maioria das queixas dos pacientes, no que diz respeito a estética do bumbum. Ainda de acordo com o médico, o PMMA é o que tem de mais seguro no mercado, se comparado com outras opções que oferecem o mesmo resultado.

O PMMA – polimetilmetacrilato – é um preenchedor cutâneo e só pode ser administrado nos pacientes por médicos. Ao longo dos anos foi se tornando mais comum nas clínicas de estética e se popularizando com a internet e através de procedimentos feitos por artistas e influenciadores.

Mesmo com poucas contraindicações, não é aconselhável que o paciente se submeta a procedimentos estéticos com PMMA com profissionais que não sejam médicos, já que estes são os únicos que possuem a permissão de trabalhar com o PMMA, o que facilita a comercialização de outros produtos como o hidrogel e do silicone industrial, ambos nocivos à saúde.

Para evitar complicações, é indicado que os pacientes procurem clínicas médicas e passem pela avaliação e anamnese para identificar fatores que possam inviabilizar o procedimento. Doenças autoimunes, gestação e alguns medicamentos como anticoagulantes podem inviabilizar a realização.

Por outro lado, quando o paciente recebe aval do médico para fazer a remodelação glútea, ele não precisará se submeter a um protocolo de preparação, já que o procedimento não é cirúrgico, é realizado na clínica e pode levar entre duas e cinco horas.

Depois de realizado, o paciente precisará ficar três dias sem se sentar e 15 dias sem fazer atividade física. Após o procedimento já será possível observar algumas mudanças na região: os resultados permanentes começam a ser observados com 30 dias e atingem o ápice entre três e quatro meses.

Após este período, o paciente voltará ao consultório para avaliar o resultado e reconsiderar caso queira fazer alguma mudança. “Inicialmente eu não trabalho com um aumento muito grande, prezo pela naturalidade e prefiro que o paciente aumente o volume e a projeção aos poucos. Às vezes as mudanças não implicam diretamente em um aumento no número do manequim, porque as formas são trabalhadas para melhorar a simetria e corrigir imperfeições”, explica o médico.

Além da remodelação, o médico explica que o tratamento das celulites é um dos procedimentos mais procurados pelas mulheres, inclusive, porque é o fim das celulites já existentes. “O tratamento para celulites resolve definitivamente o problema através do bioestimulador de colágeno usado para o preenchimento. Ele estimula a formação de rede de colágeno, e aquela celulite tratada não reaparece. O que pode acontecer é surgir uma outra celulite se a paciente não mudar seus hábitos”, explica.

Para o médico, os procedimentos estéticos são transformadores. Ele explica que muitas pacientes revelam que não se sentem confortáveis para usar determinadas roupas como calças e vestidos de tecidos mais finos, biquinis ou até mesmo, tirar a roupa perto do marido, e que, após o procedimento, é perceptível a autoestima retornando.

“A emoção que eu presencio nessas pacientes é incrível. Seja pelo novo desenho dos glúteos ou pelo fim das celulites. Em geral, elas sentem algo libertador em relação ao próprio corpo, porque muitas vezes, passaram décadas se escondendo e após os procedimentos, não precisam mais”, conta.

Os resultados podem variar de acordo com a genética de cada paciente, com aquilo que é desejado e com o que é mais indicado de fazer, porque é possível usar diversas técnicas. Em geral, as brasileiras preferem projetar o bumbum, mas quadros como a depressão trocantérica, conhecida como “hip dips” – que é aquela curva natural nas laterais dos quadris que deixa com aspecto quadrado – também pode ser melhorada.

A remodelação é um procedimento que tem tido grande procura pelos homens. “Tenho feito muitas remodelações glúteas em homens e a demanda é crescente. A diferença se dá no formato dos glúteos. As mulheres têm os glúteos mais alongados e volumosos e os homens têm os glúteos mais curtos e menores. Com a projeção ou reestruturação, o resultado melhora muito e fica bastante natural”, diz Dr. Rodrigo.

A remodelação glútea pode custar em média de 20 a 30 mil reais, a depender de variáveis como tamanho, tempo de procedimento, quantidade de produto. Segundo o médico, as vantagens da remodelação chegam a 99% se comparado com outras técnicas e vai melhorar inclusive, aquele aspecto de bumbum amassado adquirido por algumas pessoas que trabalham ou estudam uma longa jornada sentadas.

“A remodelação é rápida e segura. O procedimento é feito na clínica, sem cortes e em poucas horas o paciente é liberado para sua vida normal, sem restrições. O downtime é muito rápido e não há mudança na rotina. Então, não se trata apenas de melhorar a aparência, se trata de resgatar a autoestima de forma segura e duradoura sem correr riscos”, finaliza.