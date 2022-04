Relacionamentos sugar: site ajuda daddies e babies tímidos a acharem o seu par ideal

O Universo Sugar disponibiliza chats internos e análise de compatibilidade aos usuários, com espaço seguro para quem deseja se relacionar de forma objetiva

Essa ferramenta funciona como um facilitador, que oferece um espaço seguro para que os sugars exponham suas convicções, sem medo e vergonha

Os relacionamentos sugar estão cada vez mais em alta. Sugar daddies, homens maduros e bem-sucedidos, buscam parceiras jovens e bonitas, chamadas de sugar babies, que desejam ter os seus sonhos patrocinados.

Apesar do namoro se configurar entre pessoas que sabem exatamente o que querem, isso não impede de rolar uma timidez e dificuldade de iniciar um bom papo, para conhecer e expor sentimentos e vontades, por parte de ambos.

Pensando nisso, atualmente existem diversos sites e redes sociais que focam nesse público-alvo.

Uma delas é a Universo Sugar, uma plataforma especializada neste tipo de relacionamento, em que tanto os daddies quanto as babies podem realizar cadastro, onde disponibilizam fotos e suas preferências, gostos e objetivos.

Através dos dados informados, a rede social vai apresentar opções de perfis de acordo com as regras solicitadas, utilizando um sistema de compatibilidade que irá favorecer os usuários a acharem seu par ideal.

Além disso, através de um bate-papo online, fica mais fácil para as pessoas conseguirem desenvolver diálogos menos tímidos e conhecerem um pouco mais os parceiros, avaliando de fato se estes são agradáveis e compatíveis, antes mesmo de acontecer o encontro presencial.

No Universo Sugar, os usuários podem filtrar suas buscas por idade, localização e interesses. É possível também visualizar e favoritar os perfis e enviar mensagens através do chat interno da plataforma.

“Há também uma ferramenta para denúncias de condutas inapropriadas e não é permitido o cadastro de garotas de programa, acompanhantes ou a cobrança por encontros. Desta maneira, os usuários ficam protegidos de golpes e contas fakes”, explica o , Fernando Gonçalves.

O principal objetivo do site é promover a união entre pessoas que buscam os mesmos desejos e objetivos, ou seja, casais que querem relacionamentos saudáveis, mutuamente benéficos, acompanhados de sofisticação, luxo e experiências inesquecíveis.

“As vantagens do relacionamento sugar são que, além dos ganhos materiais, as sugar babies podem contar com benefícios a longo prazo, como orientação profissional, network, consultoria de carreira e suporte para a realização de projetos de vida”, comenta o sócio.