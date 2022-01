Regina Braga, a Ana Virgínia e Mariana Xavier reabrem Teatro Unimed em São Paulo

Lázaro Ramos, Ana Paula Bouzas e Isabel Teixeira dirigem

peças que marcam a reabertura do Teatro Unimed para o grande público

Depois de um período de cerca de dois anos fechado para o grande público, em decorrência da pandemia, o Teatro Unimed, localizado no Edifício Santos Augusta, na emblemática esquina das duas ruas paulistanas, reabre suas portas para espetáculos presenciais a partir de janeiro de 2022.

Teatro Unimed por Fernando Sant’Ana

E a volta será em grande estilo, com as atrizes Regina Braga, com o espetáculo São Paulo, dedicado à capital paulista sob a direção de Isabel Teixeira, e Mariana Xavier, com a peça Antes do Ano Que Vem, dirigida por Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas. Com estreia na sexta-feira, 28 de janeiro, às 21h, São Paulo é um espetáculo em que a personagem principal é a própria cidade de São Paulo, com sua história, encantos, curiosidades e contradições contados por meio de músicas, textos e poesias que falam da cidade, desde a sua fundação. Textos de Roberto Pompeu de Toledo, Alcântara Machado, Mario de Andrade, Paulo Prado, José de Anchieta, Castro Alves, Guilherme de Almeida, Itamar Assumpção, Plínio Marcos, Paulo Bonfim e Drauzio Varella são entremeados por músicas de Paulo Vanzolini, Adoniran Barbosa, Luiz Tatit, Chico Cesar, Renato Teixeira e outros compositores que cantaram cenas do cotidiano e as vicissitudes dos habitantes da cidade.

Regina Braga no espetáculo São Paulo por Fernando Sant’Ana

Os ingressos começam a ser vendidos em 10 de janeiro, pela Sympla (www.sympla.com.br) e nas bilheterias do Teatro Unimed. Idealizada por Mariana Xavier, com texto de Gustavo Pinheiro, a muito divertida comédia Antes do Ano Que Vem tem como pano de fundo uma das datas mais simbólicas do calendário mundial: o Ano Novo. Alegre para uns e angustiante para outros, a imprevisibilidade desta celebração constitui o grande mote para o espetáculo, expondo necessidades, angústias e desejos de sete personagens diferentes que encaram a virada do ano em perspectivas bastante distintas. Antes do Ano Que Vem tem estreia marcada para a sexta-feira, 4 de março.

Por: Fernando Sant’Ana

Os ingressos começam a ser vendidos em 17 de janeiro, pela Sympla e nas bilheterias do Teatro Unimed. Durante todo o período em que esteve fechado para espetáculos presenciais, o Teatro Unimed continuou produzindo cultura e lazer, com espetáculos de grande qualidade, online e sempre gratuitos, como parte do projeto Teatro Unimed Em Casa, que estreou em 2020 com Luis Miranda, em Madame Sheila, e seguiu em 2021 com o espetáculo Dez por Dez, obra de Neil LaBute adaptada pelos Irmãos Leme e protagonizada por Angela Vieira, Bruno Mazzeo, Chandelly Braz, Denise Fraga, Eucir de Souza, Ícaro Silva, Johnny Massaro, Leopoldo Pacheco, Luisa Arraes e Pathy Dejesus; o filme-concerto Criolo Samba em 3 Tempos; o programa de entrevistas Hora de Naná, comandado por Naná Karabachian, que reuniu um time de estrelas formado por Ana Carolina, Reynaldo Gianecchini, Mart’nália, Seu Jorge, Elias Andreato e Claudia Raia; o show-filme Nordeste Ficção, com Juliana Linhares e os convidados Zeca Baleiro e Josyara; e o espetáculo infantil Quem Matou o Leão?, celebrando os 100 anos de nascimento de Maria Clara Machado e os 70 anos de fundação d’O Tablado, e que ainda pode ser visto, grátis, até o dia 16 de janeiro, no site do Teatro Unimed (www.teatrounimed.com.br).

Teatro Unimed – fachada por Fernando Sant’Ana

Como uma iniciativa comprometida em levar a produção artística inédita e de qualidade até onde as pessoas estão, o Teatro Unimed Em Casa contribuiu para aumentar o acesso gratuito à cultura e ao lazer em tempos de isolamento social.