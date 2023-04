Região metropolitana de Ribeirão Preto receberá seu primeiro Outlet

Com investimento de R$ 300 milhões, Santa Maria Outlet no interior de São Paulo deve gerar mais de mil empregos diretos e prevê um faturamento anual de R$ 280 milhões

A cidade de Cravinhos vai receber o primeiro Outlet da região de Ribeirão Preto, o megacentro comercial ficará às margens da rodovia Anhanguera, considerada o maior corredor financeiro do país, na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, e reunirá cerca de 100 lojas de marcas nacionais e internacionais.

Santa Maria Outlet ficará localizado às margens da Rodovia Anhanguera, em Cravinhos/SP

Crédito: Divulgação



O primeiro Outlet da região de Ribeirão Preto receberá o nome de Santa Maria Outlet, é fruto de um investimento de R$ 300 milhões do Grupo Pereira Alvim, começou s ser erguido em 2022 e tem previsão de conclusão até o final de 2024. Após a inauguração, o Santa Maria Outlet deve gerar mais de 1 mil postos de trabalho diretos e se tornar um ponto de encontro regional com um variado mix de lojas.

Segundo o presidente do grupo, José Roberto Pereira Alvim, “o Grupo Pereira Alvim tem no DNA a diversificação de negócios, atuando no ramo da construção civil, hotelaria, gastronomia e espaços de negócios e eventos. Assim, o outlet é mais um empreendimento criado, que está saindo do papel, depois de um planejamento de mais de 10 anos”.

Projeto Santa Maria Outlet previsto para terminar até o fim de 2024

Crédito: Divulgação

Para o presidente do Grupo Pereira Alvim, os outlets são uma tendência mundial e um novo conceito de compras: “são oportunidades para as marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Assim, nesse contexto de transformação, é um orgulho apresentar esse empreendimento.”

O Santa Maria Outlet ocupará uma área de 120 mil metros quadrados, sendo 37 mil metros quadrados de área construída e 1,8 mil vagas de estacionamento, com formato “open mall”, o empreendimento terá praça de alimentação e a presença de marcas como Nike, Adidas, Reebok, Calvin Klein, Diesel, Coach, Original Penguin e The North Face, além de diversas grifes com preços acessíveis.

A proposta do Grupo Pereira Alvim é que o Santa Maria Outlet possa aproximar a região e potencializar a valorização e expansão de Cravinhos e Ribeirão Preto. “Encontra-se próximo da zona sul de Ribeirão Preto, com fácil acesso e condições de visibilidade, conectividade e entretenimento”, explica José Roberto.

O presidente da ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Center), Glauco Humai, explica que a chegada de um outlet traz inúmeros benefícios à região. “O setor de outlet vem crescendo ano a ano e se destaca por oferecer preços reduzidos o ano todo. Além disso, a chegada do empreendimento promove uma valorização imobiliária de 80% e um crescimento de 67% nos empregos.”

Segundo dados da ABRASCE, diferentemente do shopping tradicional onde a visitação é de passagem, o outlet é um centro de compras de destino, em que 80% do público vai com a intenção de comprar. Ademais, sua abrangência, em regiões turísticas, atende a um raio de até 150 km.

Ponto estratégico

Segundo José Roberto Pereira Alvim, o grupo resolveu mais uma vez investir na região devido aos dados socioeconômicos, de qualidade de vida e por sua localização estratégica no estado de São Paulo.

“Estamos em uma região com forte presença do agronegócio, referência em saúde, ensino e pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. Temos uma economia pujante e o Grupo Pereira Alvim se orgulha em contribuir com esse desenvolvimento”, reforça o presidente do Grupo.

Considerada o maior corredor financeiro do País, a Rodovia Anhanguera registra um tráfego de 1 milhão de veículos de passeio por mês. O PIB (Produto Interno Bruto) regional, que em 2022 chegou a R$ 83,4 bilhões, segundo a Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), está entre os maiores do Brasil, graças a um polo tecnológico e industrial moderno e um setor de comércio e serviços que representa mais de 80% de sua economia.

“Somado a isso, a macrorregião de Ribeirão Preto agrega uma população de quase três milhões de habitantes, potenciais consumidores para o Santa Maria Outlet. Prova disso é que a nossa previsão é o outlet alcançar um faturamento anual de R$ 280 milhões”, conclui José Roberto Pereira Alvim.

Atualmente, o Brasil conta com 16 outlets em operação nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, e outros sete com previsão de inauguração. Somente no estado de São Paulo há seis em atividade e o Santa Maria Outlet será o primeiro na macrorregião de Ribeirão Preto.