Reforma no Hospital de Base do DF: acompanhe a obra que promete melhorias aos pacientes e colaboradores

Empresa responsável prevê a conclusão das atividades para o próximo dia 25 de agosto

Com o objetivo de proporcionar mais segurança alimentar e qualidade na prestação do serviço de alimentação aos pacientes e bem-estar à equipe do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), o espaço está passando por obras nos últimos meses.

“Ver a reforma em fase de finalização é motivo de muita alegria”, afirma Waldenis Barbosa

“A cozinha e o banheiro, que são ambientes essenciais para o funcionamento do hospital, estão sendo reformados para atender aos mais de 500 colaboradores e milhares de pacientes”, destaca o CEO da WB Nutri, Waldenis Barbosa. De acordo com dados do InfoSaúde, só em 2022 foram atendidas mais de 100 mil pessoas na emergência do HB.

Algumas etapas, como os banheiros, por exemplo, já foram concluídas

Os investimentos para a reforma do banheiro foram feitos pela empresa WB Nutri, fornecedora de refeições em hospitais do Distrito Federal. Já a reforma da cozinha é uma parceria entre a companhia e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF).

A reforma tem o objetivo de proporcionar mais segurança alimentar e bem-estar aos colaboradores e pacientes

As ações fazem parte do pacote de boas práticas da empresa em conjunto com o IgesDF, que deve ser implementado neste semestre, com o objetivo de atingir níveis superiores de qualidade de atendimento dos pacientes e de trabalho para os funcionários. Atualmente, a WB Nutri produz cerca de 11 mil refeições diárias para os hospitais e UPAS do DF.

Estrutura

Antes da obra, a cozinha do Hospital de Base funcionava com problemas estruturais e de logística. Entre as ações, o local passou por troca de piso, drenagem, sistema de exaustão e parte elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, as refeições são produzidas em novo mobiliário, com equipamentos que garantem o manuseio e o armazenamento correto dos alimentos, com o intuito de reduzir possíveis focos de contaminação.

Os banheiros já foram reformados, com instalações hidráulicas e elétricas revisadas, além do recondicionamento do sistema sanitário, novos revestimentos, pintura, trocas de louças e metais.

Segundo Waldenis Barbosa, o zelo com os espaços impacta diretamente no bem-estar e na produtividade da equipe e, consequentemente, na qualidade dos serviços prestados à população.

“Ver a reforma toda em fase de finalização é motivo de muita alegria. Essa é uma conquista que vai além do aspecto físico das melhorias. Investir no conforto e na satisfação dos funcionários reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados aos pacientes e isso é essencial”, ressalta Barbosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entenda melhor o caso

A empresa Salutar (atual WB Nutri) foi contratada para o fornecimento de refeições no Hospital de Base, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado no início do ano. No entanto, um novo TAC foi firmado e o IgesDF se comprometeu a custear um montante para que a WB Nutri realizasse a reforma da estrutura da cozinha e do banheiro dos funcionários. O pagamento do valor não foi realizado e, por determinação do Ministério Público, a empresa foi desobrigada a realizar a reforma nas estruturas.

Ainda assim, por considerar imprescindível um ambiente de trabalho salubre para os funcionários, a WB Nutri arcou integralmente com a reforma do banheiro, que custou R$ 300 mil, e auxiliou o IgesDF na reforma da cozinha. A obra do banheiro já está concluída e a reforma da cozinha está prevista para ser finalizada dia 25 de agosto.