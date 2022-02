Reforçando inclusão, empresa biofarmacêutica, Takeda, contrata pessoas com autismo

O objetivo da marca é ter um ambiente cada vez mais inclusivo

A empresa que é líder biofarmacêutica global, Takeda, acaba de divulgar um novo passo importante que a empresa acaba de dar em busca de ser uma marca mais inclusiva. Com ajuda da consultoria Specialisterne, a empresa finalizou um processo de seleção com candidatos neurodiversos.

O Programa de Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I) da Takeda foi consolidado em 2019 a partir de cinco Comitês: Gênero, LGBTI+, Racial, Pessoas com Deficiência e Gerações



Antes das novas contratações, a empresa, que sempre foi guiada pelo propósito de ser mais inclusiva, diversa e livre de discriminação, passou por um período de aprendizado e planejamento. Com a finalização, Takeda abriu vagas e contratou por um ano profissionais com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



A Takeda é líder biofarmacêutica global, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas



“Estamos muito felizes com a oportunidade de termos em nossa equipe pessoas com qualidades tão particulares e ao mesmo tempo fundamentais para o trabalho, como o alto nível de concentração, o raciocínio lógico e a atenção aos detalhes. Além disso, essa experiência será uma verdadeira lição de empatia, colaboração e respeito, práticas comuns na Takeda e que certamente serão fortalecidas”, comenta Rodrigo Martins de Oliveira, diretor executivo de Business Operations da Takeda no Brasil.

“Percorremos uma jornada que começou em 2019, quando a nossa parceria com a Specialisterne teve início. Foram meses de planejamento e dedicação para nos certificarmos de que todos se sintam acolhidos e se desenvolvam ao máximo”, disse Eliane Pereira, diretora executiva de RH da Takeda no Brasil



De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), apenas 20% das pessoas com autismo no mundo estão empregadas. Por isso, para a marca foi muito importante essas novas contratações. A expectativa da Takeda é de fechar mais contratos com profissionais neurodiversos ao longo de 2022 para outras áreas.