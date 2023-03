Redução de preços de produtos à base de cannabis medicinal beneficia pacientes brasileiros

Advogada com atuação global assume direção da BRCANN com foco na ampliação do acesso à medicaçãol

A Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides (BRCANN) anunciou a chegada da nova diretora executiva, Bruna Rocha, para liderar a evolução do marco regulatório e legal do setor, além do foco na ampliação do acesso aos produtos medicinais à base de cannabis.

A comercialização de produtos à base de cannabis medicinal nas farmácias brasileiras registrou crescimento de 304% em volume no comparativo entre os anos de 2022 e 2021

Com a trajetória consolidada no segmento jurídico internacional, Bruna Rocha, que atuava pelo escritório DLA Piper em Nova York, vai conciliar o cargo de diretora executiva na BRCANN com a atividade de sócia do escritório Campos Mello em cooperação com o DLA Piper no Brasil.

Bruna Rocha, advogada com atuação global especializada no setor farmacêutico e na indústria da saúde, substitui Tarso Araújo

Enquanto isso, no mercado varejista, a comercialização de produtos à base de cannabis medicinal nas farmácias brasileiras registrou um crescimento de 304% em volume entre 2022 e 2021. Foram vendidas 155,8 mil unidades no ano passado, enquanto nos doze meses de 2021 foram 38,6 mil.

BRCANN revela dados inéditos sobre importação de cannabis medicinal no Brasil

Além disso, a movimentação financeira dos produtos medicinais de cannabis também apresentou uma alta substancial, com 63,3 milhões de reais movimentados em 2022, um valor 164% superior em comparação aos 23,9 milhões verificados no ano anterior.

A boa notícia para os pacientes é que houve uma redução de 35% no ticket médio dos produtos, apontando para uma tendência de redução de preço nos próximos anos.

Enquanto isso, as importações realizadas por pacientes também avançaram significativamente em 2022, apresentando um crescimento de 99% no volume de novos pacientes que optaram por acessar os produtos por esse modelo de dispensação.

Dados da Anvisa, compilados pela BRCANN por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que em 2022 foram solicitadas 79.995 novas autorizações para importação de produtos medicinais de cannabis, um aumento de quase 100% em relação a 2021, quando o número de novas autorizações foi de 40.070.

Com o mercado em expansão e a chegada de Bruna Rocha à diretoria executiva da BRCANN, a expectativa é que a regulamentação e a oferta de soluções terapêuticas à base de cannabis sejam aprimoradas, atendendo a um número cada vez maior de pacientes no Brasil.