Conheça os produtos para pets que serão divulgados por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em nova campanha

Casal apaixonado por cães representará produtos como Simparic, Librela, Apoquel, Vanguard e Revolution, em campanha que destaca a busca da Zoetis por soluções para o bem-estar dos animais

A Zoetis, empresa líder em saúde animal, anunciou que o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank será novamente embaixador de seus produtos para pets, pela segunda vez consecutiva. Além do Simparic, que é um produto já conhecido pelos donos de cães, a dupla também representará novos produtos como Librela, um anticorpo monoclonal que trata a dor relacionada à osteoartrite, Apoquel, Vanguard e Revolution.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, são embaixadores dos produtos Simparic, Librela,Vanguard, Apoquel e Revolution

A campanha, que destaca a busca constante da Zoetis por soluções que proporcionem bem-estar e saúde aos animais, poderá ser conferida a partir de 27 de Março de 2023 nas principais rádios e emissoras de TV nacionais, além de canais online, como Youtube e redes sociais.

Parceria com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em campanha para pets

Segundo a Gerente de Produtos de Animais de Companhia da Zoetis, Marcela Tocchet, é muito gratificante contar com a parceria de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na divulgação dos produtos da empresa. “Nós compartilhamos do mesmo amor e cuidado pelos pets e vamos repetir essa parceria de sucesso”, disse ela.

A trajetória da Zoetis em descobrir e produzir soluções que proporcionem bem-estar e saúde aos animais vai de encontro ao cuidado e carinho que Bruno e Giovanna demonstram com os animais de estimação, fazendo dessa parceria uma união perfeita. Com a ajuda do casal, a empresa espera alcançar ainda mais donos de pets e contribuir para a saúde e felicidade dos animais.