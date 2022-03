RedeTv! News, terá Lacombe como apresentador ao lado de Millena Machado a partir do dia 28 de março

A dupla de jornalistas comandará o telejornal a partir das 21h30 e já garantiu a aprovação dos chefes

Luis Ernesto Lacombe e Millena Machado já garantiram a atenção do público na Rede Tv! e no próximo dia 28 de março, os jornalistas vão dividir a bancada em um novo cenário no RedeTv! News. No ar a partir das 21h30, a nova dupla já caiu no gosto dos chefes da emissora.

Famoso na internet, Lacombe foi anunciado na emissora no dia 26 de agosto de 2020. Em 28 de setembro de 2020, estreia apresentando o programa jornalístico ‘Opinião no Ar’. Em 15 de abril de 2021, estreia o programa’ Agora com Lacombe’, programa semanal de debates e entrevistas.

Nesta sexta-feira (18), Lacombe postou nas redes sociais que após a exibição da reprise de ‘Opinião no Ar’, o programa vai ganhar um novo formato digital apenas pela internet e não será mais exibido na grade de programação.

A partir do dia 28 o jornalista será o novo apresentador do telejornal ao lado de Millena Machado. A jornalista e apresentadora iniciou a carreira no Rádio, depois migrou para a Internet e hoje soma mais de 15 anos de experiência em TV. Seu gosto por desafios e espírito de equipe resultaram em performances de sucesso no jornalismo e no entretenimento.