Rede Social Mundo R: Lançada para incentivar o setor de Gastronomia

A rede social com foco no setor gastronômico já possui mais de 1.000 membros e fecha parceria com Raphael Silva

A Rede Social Mundo R foi lançada em setembro de 2022, com foco no setor da gastronomia. Desde então, ela já conta com mais de 1.000 membros, e para comemorar este crescimento, a plataforma está implementando cursos para promover o desenvolvimento do setor.

O novo curso, Lucrando com Delivery, foi realizado em parceria com o consultor especialista em delivery, empreendedor e gestor de mais de R$ 3 milhões de faturamento, Raphael Silva.

Jorge Lima, Diretor Executivo do Mundo R, afirmou que o curso tem como objetivo ensinar estratégias práticas e reais já utilizadas por grandes deliveries, além de mostrar como atrair clientes e operar negócios com multi-culinária no delivery. Os membros da plataforma também terão acesso a um preço mais acessível para o curso.

“O curso é muito importante para quem deseja trabalhar ou já está trabalhando com delivery, e a nossa parceria com o Raphael traz um preço mais acessível para quem é membro do Mundo R.”, comenta.

Segundo dados da plataforma, o maior público da rede social está concentrado em quem “trabalha no segmento”, com 461 profissionais, seguido de 229 “prestador de serviço” e 217 “quer empreender”. Os outros membros estão agrupados em “estudantes” e “fornecedores”.