Rede de higienização e blindagem de estofados ‘Sofá Novo de Novo’ anuncia parceria com Celso Portiolli

Com mais de 100 operações ativas no país, a maior rede de higienização e blindagem de estofados do Brasil, Sofá Novo de Novo, assinou no mês de março contrato com o apresentador Celso Portiolli, que passa a ser o mais novo garoto-propaganda da marca. Com o objetivo de promover o modelo de negócio da franqueadora, Portiolli fará stories nas redes sociais e também merchandising no programa Domingo Legal do SBT.

“O Portiolli fala diretamente com nosso público alvo: pessoas que desejam ter o próprio negócio e não dispõem de um capital alto para investir, além de pouco ou nenhuma experiência em gestão. Na Sofá Novo de Novo oferecemos para os nossos franqueados treinamentos que contemplam tanto a parte técnica da operação quanto aulas focadas em empreendedorismo”, explica o CEO da rede, Eduardo Tafa.

Eduardo Tafa CEO Sofá Novo de Novo Imagem: Jaime Costa/Divulgação

Com um investimento inicial de R$ 25.900 e um prazo de retorno a partir de seis meses, a franqueadora, que teve um faturamento de R$ 12 milhões em 2021, já conta com 105 unidades em diversos estados brasileiros e prevê finalizar 2022 com 250 operações e faturamento de R$ 25 milhões.