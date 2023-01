Rede de farmácias Pague Menos adiciona mais de 500 novas lojas ao portfólio e bate recorde de expansão em 2022

Crescimento orgânico combinado à aquisição da Extrafarma consolidam a companhia como segunda maior rede de varejo farmacêutico do país

A Pague Menos encerrou o ano de 2022 com mais de 500 novas lojas, elevando seu portfólio para 1.646 pontos de venda, distribuídos em 389 municípios, em todas as unidades da federação. Desse total, 118 unidades são fruto da expansão orgânica da companhia que, combinada à integração das quase 400 lojas da Extrafarma, representou a maior expansão da história da rede de farmácias.

Pague Menos encerrou o ano de 2022 com mais de 500 novas lojas

“Nossa base de lojas ao final de 2022 era 41% maior do que em 2021. Apenas no quarto trimestre foram 61 inaugurações, ou seja, uma média de duas lojas novas a cada três dias”, afirma Mário Queirós, CEO da rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma.

Em 2022, 88 lojas inauguradas são do modelo Discount, um modelo mais popular com foco em fazer frente

às farmácias independentes. Unidades de Caicó (RN) e Goiana (PE).

Das 118 lojas inauguradas, 66% estão na região Nordeste e 91% em áreas com predominância da “classe média expandida” (classes sociais B2, C e D). Ao todo, 88 lojas (75%) são no modelo Discount, que oferece maior variedade de produtos com preços mais baixos e menor custo de operação. O ano de 2022 também marcou a chegada da rede em 41 municípios. No total, a presença da Pague Menos foi ampliada de 348 para 389 municípios brasileiros.

Para consolidar a liderança no atendimento à classe média expandida em todo o país, o plano da companhia envolve a inauguração de 180 lojas nos próximos dois anos, sendo 60 unidades em 2023 e 120 em 2024, além de reformas em lojas das duas bandeiras.