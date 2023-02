Rede de delivery convida Carlinhos Brown para interpretar hit da folia do verão

“Tá de Rango” vai colar que nem chiclete no seu carnaval

Em uma parceria inédita, a brasileira iFood uniu-se ao publicitário baiano Nizan Guanaes e ao cantor, compositor e multi-instrumentista baiano Carlinhos Brown para lançar o hit ‘Tá de Rango’. A música faz parte do patrocínio oficial da marca à folia do verão e está disponível no Spotify e também nas páginas do iFood no TikTok e Instagram, além de ser tocada pelos principais blocos de carnaval de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Apesar do nome gringo, o IFood é uma empresa brasileira de tecnologia que virou um grande exemplo para o mundo e que tem muito orgulho da sua brasilidade.

“Verão e carnaval são marcas registradas dos brasileiros e para representar esse momento trouxemos o Carlinhos Brown, brasileiro, alegre e folião de carteirinha. Nossa escolha para que ele fosse o produtor e intérprete do hit do verão tem tudo a ver com as raízes do iFood, empresa de tecnologia criada no Brasil”, afirma Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood.

Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood

Para o publicitário Nizan Guanaes, “a música Tá de rango e o Carlinhos Brown reforçam toda a brasilidade desta empresa gigante chamada iFood, que está presente em mais de 1.700 cidades para mais de 40 milhões de clientes e agora também está na principal festa do Brasil”.

E se verão e carnaval são sinónimos de festa e muita alegria, o iFood lançou um desafio nas redes sociais em que as pessoas são convidadas a criarem as suas próprias coreografias para acompanhar a nova música de Carlinhos Brown. O desafio será comandado por dois times: o “Time Não sou Obrigada”, liderado por Pocah, e o “Time Cria”, liderado por Matheus Costa. Eles convidarão grandes influenciadores e artistas, como Ivete Sangalo e Bell Marques, para se engajarem na criação das dancinhas para o TikTok ao som de Brown.

O publicitário Nizan Guanaes

“Minha relação com Nizan e a publicidade vem de bastante tempo. Já fizemos campanhas memoráveis e agora iniciamos a campanha para o iFood pela música, que tem o objetivo de celebrar a época mais gostosa do ano: o verão e o carnaval. Estou muito contente em estar junto com o iFood, para levar alegria a milhões de brasileiros durante a festa cultural mais importante do país”, destaca Carlinhos Brown.

A música e o desafio já estão disponíveis nas redes sociais do iFood, e em seguida, o hit será disponibilizado nas rádios de todo o Brasil e no Spotify, junto com o clipe do hit oficial do verão 2023, gravado em Salvador.