Rede de Bonito, do Mato Grosso do Sul, é indicada para prêmio na categoria de sustentabilidade da ABF, em 2022

A Idealizadora, que recebeu Moção de Parabenização da Câmara municipal da cidade por plantação de árvores, comemora a indicação na premiação

Na última sexta-feira de abril, 29, a ABF (Associação Brasileira de Franchising) realizou o tradicional evento que chancela as melhores redes de franquias do Brasil com o Selo de Excelência em Franchising, a partir da avaliação dos próprios franqueados. De acordo com a ABF, foram 305 redes inscritas e 84% conquistaram a chancela, sendo 257. Das inscritas, 59 empresas eram estreantes. Para efeito de comparação, na edição de 2020, a última divulgada (em ano sem evento), foram 300 participantes e 68% chancelados.

A Minds Idiomas , Centro de Formação da Língua Inglesa e que já entrou no ranking das melhores franquias do Brasil, de acordo com a Pequenas Empresas & Grandes Negócios, recebeu, no evento, seu 11° Selo de Excelência e foi indicada, pela primeira vez, ao prêmio da categoria Sustentabilidade. A indicação aconteceu devido à ação no principal centro de ecoturismo brasileiro, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, encabeçada pela CEO da rede, Leiza Oliveira, que possibilitou o reflorestamento de mais de 10 mil árvores.

Leiza Oliveira, CEO da Minds English School

Em 36 anos, o Brasil teve quase 20% do seu território queimado. Os dados, encontrados a partir de análises de imagens de satélite, são de um levantamento realizado pelo Projeto MapBiomas, em 2021. Entre 1985 e 2020, o país queimou uma área de 1,67 milhão de km² ou 19,6%, se destacando no bioma Pantanal, que sofreu 57% das queimadas. Altas taxas de desmatamento, principalmente antes de 2005 e depois de 2019, tiveram grande impacto por causa do aumento da área queimada nesses períodos.

Diante desse cenário, o reflorestamento se torna o principal e mais direto combatente às queimadas, porque produz uma proteção natural que abriga e alimenta a fauna, estabiliza o solo e possibilita o conforto térmico por regulamentar a temperatura e humidade da Terra, principalmente por absorver gás carbônico e liberar oxigênio, melhorando a qualidade do ar. Leiza, que é cidadã bonitense e por entender a importância da ação, recebeu no mês de março a Moção de Parabenização da prefeitura da cidade pelo seu projeto que mobilizou o plantio das árvores.

“Sinto-me lisonjeada em receber essa homenagem, que se torna mais um marco para a história da Minds Idiomas”, celebra Leiza

“Agradeço aos vereadores de Bonito pela homenagem e sei que, infelizmente, muito ainda precisa ser feito. A semente está sendo plantada e a causa precisa tomar proporções maiores, com a adesão da sociedade, empresas e de instituições privadas: Só assim iremos combater o aquecimento global e proporcionar um mundo melhor para nossos filhos, netos e bisnetos”, explica Leiza.

Bonito fica a 300 quilômetros da capital Campo Grande e é conhecido por rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas. Fauna e flora exuberantes, com centenas de espécies de aves, mamíferos e répteis ocupando uma vegetação que mistura o Cerrado com a Mata Atlântica e Pantanal. O município é líder do ecoturismo brasileiro e teve os recursos escassos pela pandemia da COVID-19 e pelo isolamento social.

Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, sendo homenageada pela prefeitura de Bonito – MS através de uma Moção de Parabenização (Crédito: Queissada Comunicação)

A Minds Idiomas , que já atua em outros grandes projetos, tem o compromisso com a responsabilidade social e ambiental e acredita na força da sustentabilidade para fazer um mundo melhor. O centro de formação de alunos investe em ações sustentáveis que resultam na conscientização das pessoas envolvidas, sobretudo de seus colaboradores, e permite sinergia através dos valores reafirmados por ações como essa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sinto-me lisonjeada em receber essa homenagem, que se torna mais um marco para a história da Minds Idiomas”, celebra Leiza.