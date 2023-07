Rede Cinemark inaugura complexo cinematográfico em Mogi das Cruzes com tecnologia de ponta e homenagem ao antigo Cine Urupema

Novo espaço de lazer e entretenimento traz salas em formato stadium, projeção controlada por tablets e capacidade para 844 lugares

No dia 10 de julho, a maior operadora de cinemas do Brasil, a Rede Cinemark, inaugurou o seu segundo complexo em Mogi das Cruzes, no Patteo Urupema Shopping. Com exclusividade no sexto andar do empreendimento, o novo espaço de lazer e entretenimento promete encantar os amantes do cinema na região.

Localizada no Urupema Shopping, a unidade é a mais nova opção de lazer da região

O complexo conta com quatro salas, todas em formato stadium (arquibancada), proporcionando uma visão privilegiada para todos os espectadores. A maior sala tem capacidade para 321 pessoas, permitindo a exibição de grandes lançamentos com muito conforto. Além disso, a tecnologia também está presente, com os projetores controlados por tablets e armazenados dentro de uma cápsula ao fundo da própria sala, eliminando a necessidade de salas de projeção.

Marcelo Bertini, presidente da Rede Cinemark no Brasil, expressou sua satisfação em presentear Mogi das Cruzes com mais uma opção de lazer e cultura. Segundo ele, a cidade foi muito receptiva à primeira unidade inaugurada em 2015, e a expectativa é que o novo complexo seja igualmente bem-recebido. Com a inauguração, a Rede Cinemark passa a contar com 86 complexos espalhados pelo país.

Confira a programação diversificada e aproveite o lançamento

A novidade não se limita apenas à tecnologia e ao conforto das salas. O Cinemark Urupema é o primeiro cinema da Rede a apresentar integralmente a nova identidade visual da marca. Desde março, a implementação desse novo design foi realizada em toda a rede no Brasil, incluindo a fachada, instalações, embalagens de alimentos e bebidas, e comunicações impressas. A nova identidade traz um visual moderno e atualizado, complementando a experiência cinematográfica.

Além disso, o novo espaço reserva uma surpresa para os moradores de Mogi das Cruzes: uma homenagem permanente ao antigo Cine Urupema, que foi o maior cinema do país por cerca de 20 anos. A história do cinema na cidade é valorizada e celebrada no novo complexo.

A gastronomia também recebe destaque na Cinemark, além da tradicional e premiada pipoca. Um cardápio diversificado está disponível para complementar a experiência no cinema, incluindo opções como batata-frita crocante, pão de queijo e nuggets. Os espectadores podem desfrutar de uma variedade de sabores enquanto assistem aos filmes.

Com a inauguração do Cinemark Urupema, Mogi das Cruzes ganha uma nova opção de lazer e cultura, com salas modernas, tecnologia avançada e uma programação diversificada. O cinema continua sendo a principal escolha de entretenimento para o público brasileiro, e a Rede Cinemark busca atender às demandas dos seus clientes, proporcionando uma experiência única na tela grande.