Redbull Ladeira Abaixo está de volta ao Brasil e abre inscrições

Ribeirão Preto recebe a sétima edição do evento conhecido como “corrida maluca”

Já imaginou ver personagens inesquecíveis de desenhos animados e filmes clássicos, uma marmita gigante, uma esfinge ambulante ou até mesmo a arca de Noé sendo pilotados pelo interior de São Paulo? Sim, isso é possível! Depois de alguns anos sem vir ao Brasil, o Red Bull Ladeira Abaixo, uma corrida maluca disputada por carros sem motor cheios de criatividade, está de volta e acontecerá em Ribeirão Preto. O super evento acontecerá no dia nove de outubro e pessoas do Brasil inteiro podem se inscrever: só é preciso imaginação, um grupo de amigos e muita coragem!

Os cinquenta projetos mais criativos serão selecionados pela organização do evento para competirem no segundo semestre

A divertida competição, que lembra uma “corrida maluca”, convida pilotos – experientes ou não – a construírem seus próprios carrinhos para descer uma via íngreme, movidos à força da gravidade. Os interessados devem abusar da criatividade e levar em consideração que tudo pode virar um carro.

Para ser um dos malucos a encarar esse desafio, basta desenhar o projeto do carrinho, que não pode ter motor, enviar a inscrição pelo site e aguardar a confirmação, enquanto se prepara para colocar a mão na massa.

O Red Bull Ladeira Abaixo, uma corrida maluca disputada por carros sem motor cheios de criatividade, está de volta e acontecerá em Ribeirão Preto

Os cinquenta projetos mais criativos serão selecionados pela organização do evento para competirem no segundo semestre, com o objetivo de descer uma ladeira com alguns obstáculos no caminho, e completar o circuito proposto. Os escolhidos, que podem formar equipes de até quatro pessoas, terão cerca de três meses para construir o projeto apresentado antes de encararem o desafio final. Vale destacar que o transporte do carrinho até o local da competição será feito pelos próprios competidores, independente de sua cidade de origem.

Elenco de peso

Na última edição nacional, em 2019, a competição contou com um time de peso: Caio Castro no comando do evento e, no júri, o ator Felipe Titto, o surfista de ondas gigantes e agora ex-bbb Pedro Scooby, o youtuber Léo Picon, a skatista Yndiara Asp, o apresentador de TV Gerson Campos, e a coreógrafa Aysla Martins.