Red Hot Chili Peppers anuncia shows em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, o Red Hot Chili Peppers fará cinco shows no Brasil em 2023. A banda que está em turnê com o álbum “Unlimited Love”, escolheu as cidades de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

A última vez que a banda tocou no Brasil foi no Rock in Rio de 2019.

A pré-venda dos ingressos é exclusiva para clientes Cartão BRB e acontece nos dias os dias 13 e 14 de março. Já a venda geral começa no 15 de março às 10h no site oficial e às 12h nas bilheterias, sendo que no local não há cobrança de taxa.

Red Hot Chili Peppers anuncia cinco shows no Brasil.

Os preços dos ingressos variam e dependem do lugar escolhido, a arquibancada tem o valor mais em conta, com ingressos a partir de R$ 220,00 (meia) e R$ 440,00 (inteira), já pista premium que proporciona uma visão privilegiada do palco tem ingressos a partir de R$ 440,00 (meia) e R$ 880,00 (inteira).

José Norberto Flesch é um jornalista brasileiro conhecido por adiantar informações de shows internacionais que acontecerão no país. Créditos: Twitter

Confira as datas e os locais dos shows:

04 de novembro – Rio de Janeiro – Estádio Engenhão Nilton Santos

07 de novembro – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

10 de novembro – São Paulo – Estádio do Morumbi

13 de novembro – Curitiba – Estádio Couto Pereira

16 de novembro – Porto Alegre – Arena do Grêmio