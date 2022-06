Record: Beach Park sedia maior aula de natação do mundo

Evento contou com a participação de 924 crianças, de 4 a 14 anos e tem objetivo de alertar as famílias sobre a importância dos pequenos aprenderem a nadar



“Aula de natação salva vidas”. O Beach Park, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aquiraz, recebeu dia 23/6 (quinta-feira), 924 crianças atendidas por projetos sociais do município de Aquiraz e Maracanaú e seus 231 acompanhantes para a 11ª edição da Maior Aula de Natação do Mundo.





A ação é uma iniciativa da World Waterpark Association (WWA), associação internacional que atende parques e locais aquáticos e que organiza a The World’s Largest Swimming Lesson (WLSL), evento que mobiliza milhares de pessoas, em mais de 20 países, com objetivo de alertar sobre a importância vital de ensinar as crianças a nadar, a fim de evitar afogamentos.





No Beach Park, a iniciativa ainda teve como embaixadores as irmãs e atletas olímpicas de nado sincronizado, Bianca e Branca Feres

Segundo dados da WWA , o afogamento é a principal causa de mortes acidentais de crianças entre 1 e 4 anos de idade, em 48 dos 85 países que monitora em todo mundo, além de ser a segunda causa de mortes acidentais de crianças até 14 anos.

O ator Igor Rickli e sua esposa, a cantora Aline Whirley

Programação

De acordo com Paulo Menezes, o parque aquático aproveitou seu dia de fechamento ao público para realizar a Maior Aula de Natação do Mundo com segurança, ministrada em dois horários no dia 23/6: das 9h30 às 10h e 10h20 às 10h50.

“As pesquisas mostram que afogamentos de crianças podem ser evitados em até 88% dos casos com aulas formais de Natação”, acrescenta Menezes.



As crianças tiveram orientações sobre o esporte e dicas de segurança aquática de professores de Natação em todas as nove piscinas do parque aquático — além do acompanhamento de salva-vidas e equipes de monitores, apoio e animação.

Após a aula, os alunos ainda ganharam lanche e continuaram se divertindo nas atrações do Aqua Park.