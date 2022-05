Reconhecimento internacional: Programa de saúde preventiva da Jadlog recebe prêmio de qualidade e gestão

Implementado em momento de pandemia, iniciativa inovadora que oferece cuidados complementares individualizados aos colaboradores foi reconhecida pela rede DPDgroup

A pandemia causada pela Covid-19 trouxe uma série de adaptações para o mundo todo, e também foi um período que, sem dúvidas, deixou as preocupações com a saúde em geral, em maior evidência. Foi nesse contexto que em 2021, a Jadlog implementou o Programa “Mais cuidado”. A iniciativa foi a vencedora do Quality & Management Awards 2022 (Prêmio Qualidade & Gestão) realizado pela rede DPDgroup, líder em entregas expressas na Europa e controladora da transportadora brasileira.

Bruno Tortorello, CEO da Jadlog, se orgulha dos resultados do Programa Mais Cuidado

O programa Mais Cuidado estabelece o desenvolvimento individualizado de um plano de cuidado com os colaboradores e que visa identificar o atual estado de saúde, desenhar a jornada de cuidado, utilizar o tratamento adequado para cada perfil e acompanhar a sua evolução por meio de consultas periódicas.A proposta é acompanhar o colaborador em sua integralidade, com seus contextos de saúde, familiares e sociais. A iniciativa oferece acompanhamento médico preventivo de forma presencial, e é uma parceria com a d.mazo advisory, empresa referência em gestão com foco em promoção da saúde e prevenção de doenças.

Bruno Tortorello, CEO da Jadlog, explica como funciona na prática o programa Mais Cuidado e afirma que os resultados são notórios. “Disponibilizamos atendimento multidisciplinar de saúde, de forma complementar ao plano já existente, com consultas presenciais e remotas, e obtivemos ótimos resultados com o Programa. Os colaboradores passaram a se cuidar melhor e estão elevando a qualidade de vida gradativamente, por conta de todo o suporte oferecido”, se orgulha.

Transportadora Jadlog inova com programa de saúde preventiva e recebe prêmio internacional

David Mazzoni, CEO da d.mazo advisory, grande parceira do projeto, afirma que o colaborador é a prioridade. “Nossa metodologia, além de questões técnicas, prevê uma solução de sucesso: ter o colaborador como o centro de nossas estratégias e utilizar nosso espaço como um ambiente de cuidado. Isso tem nos garantido, além de uma melhora na qualidade de vida, um NPS que nos enche de orgulho. 100% dos colaboradores que utilizam nosso espaço estão com índice máximo de satisfação”, garante.

Sobre o prêmio

O Prêmio reconhece iniciativas inovadoras de empresas controladas de todo o mundo, que obtêm resultados significativos e reforçam as boas práticas e valores do Grupo DPD, como este programa da Jadlog, que é uma das maiores empresas de transportes de cargas fracionadas do Brasil e a transportadora privada mais utilizada pelo e-commerce.