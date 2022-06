Reconhecimento internacional: Ministro Luiz Fux se torna Comendador da Ordem da Estrela da Itália

A cerimônia solene ocorreu nessa segunda-feira (6) na embaixada italiana. A honraria é uma das mais importantes do país europeu

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, foi agraciado na tarde desta segunda-feira (6) com a condecoração de Comendador da Ordine della Stella d’Italia, em português: Ordem da Estrela da Itália. A solenidade foi realizada na Embaixada da Itália, em Brasília, e a comenda com insígnia e certificado foi entregue ao presidente da Suprema Corte brasileira pelo embaixador italiano, Francesco Azzarello.

“Agradeço de coração ter sido agraciado com a Ordem da Estrela da Itália”, disse o ministro Luiz Fux

A Ordem da Estrela da Itália é uma das mais importantes honrarias daquele país. Ela é concedida pelo presidente da República a pessoas que se destacam na promoção de ações de amizade e colaboração de seus países com a nação italiana.

Instituída por lei em fevereiro de 2011, a Ordem da Estrela da Itália substituiu a Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (Ordem da Estrela da Solidariedade Italiana), criada em 1947. A honraria era uma forma de reconhecimento às pessoas (italianas ou estrangeiras) que se destacaram na reconstrução da Itália após a Segunda Guerra Mundial.

Cerimônia solene marcou a comenda de ministro Luiz Fux como comendador da Ordem da Estrela da Itália

Este ano a solenidade de entrega da Ordem da Estrela da Itália foi realizada poucos dias após a comemoração do 76º aniversário da República Italiana. A data refere-se ao referendo realizado em 2 de junho de 1946, quando o povo italiano escolheu se o sistema de governo seria monárquico ou republicano.

Ministro Luiz Fux e o embaixador da Itália Francesco Azzarello em cerimônia solene hoje (6)

Honra e poder

Ao receber a honraria, o ministro Luiz Fux lembrou que as relações entre Itália e Brasil ultrapassam a esfera judicial, uma vez que os países têm tratados firmados e grande vinculação em outros âmbitos.

Ele citou trecho do livro “O Nome da Rosa”, em que o escritor italiano Umberto Eco recomenda a todos que deixem o coração falar e não escutem as línguas. “Na qualidade de presidente do STF e do CNJ, adoto essa recomendação e, imbuído de um profundo sentimento de satisfação e de honra, agradeço de coração ter sido agraciado com a Ordem da Estrela da Itália”, disse