Reconhecido por revelar talentos do futebol, Ulisses Jorge se consagra no meio e chama atenção na Europa

Dono da JJ Football Talent, empresário proporciona a concretização dos sonhos de dezenas de jogadores

É inegável que o futebol brasileiro é conhecido pelos seus inúmeros craques e ídolos, que fizeram e ainda fazem história nos gramados do país e do mundo.

Para que um jogador se torne ídolo, não basta apenas muito treino e talento, além do apoio de treinadores, familiares e colegas de equipe. É preciso, além disso, dos grandes empresários, responsáveis pela assessoria de imagem e carreira do esportista.

No meio futebolístico, o empresário é reconhecido por um dos mais grandiosos networks do ramo

Um desses grandes empresários, reconhecido por revelar grandes talentos do futebol, é Ulisses Jorge, dono da JJ Football Talent. Querido inclusive na Europa, ele proporciona a diversos jovens a oportunidade de realizarem seus sonhos no esporte, além de tornar real muitos medalhões do futebol mundial.

Ullisses tem em sua carteira dezenas de jogadores, como Éder Militão, do Real Madrid e seleção brasileira, Ramon, do Flamengo, e outros grandes nomes. No meio futebolístico, o empresário é reconhecido por um dos mais grandiosos networks do ramo.

Querido inclusive na Europa, ele proporciona a diversos jovens a oportunidade de realizarem seus sonhos no esporte, além de tornar real muitos medalhões do futebol mundial

A JJ Football Talent cuida não só das transações, que chegam ao recorde de 50 milhões de euros, como também de todos os detalhes dos bastidores para que os atletas consigam alcançar uma carreira sólida, como é o caso do Defensor, um dos seus cases de sucesso.

O empresário está desde 2010 no mercado. Começou do zero, sem sócios, andando com as próprias pernas. Não foi uma jornada fácil.

Ullisses tem em sua carteira dezenas de jogadores, como Éder Militão, do Real Madrid e seleção brasileira, Ramon, do Flamengo, e outros grandes nomes

Hoje, com 12 anos de atuação, Ulisses se consolida como grande personalidade na área em que atua, seguindo o propósito de oferecer assessoria esportiva de excelência, com expertise internacional em promover sonhos de atletas.