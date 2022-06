Reconciliação: Erika Schneider e Bil Araújo posam para ensaio romântico

O casal foi capa da edição especial de Dia dos Namorados da revista “Lorena”

Erika Schneider e Bil Araújo passaram o primeiro Dia dos Namorados juntos. O casal, que assumiu o romance no início de abril, posou para um ensaio romântico para a revista “Lorena” publicada neste sábado (11).

Em entrevista à publicação, Erika adianta onde eles vão celebrar a data especial. “Gramado, Rio Grande do Sul. Vamos passar alguns dias lá e aproveitar o muito friozinho. Nem eu e nem Bil conhecemos lá, ainda.”, conta.

Eles também falaram sobre as expectativas para o domingo (12). “Muito feliz e ansioso. É uma data que eu estava querendo muito passar com a Erika e espero que continue assim.”, declara.

Questionados sobre os motivos do casal não ter iniciado o romance durante “A Fazenda 13”, onde se conheceram.

A influenciadora responde que aconteceu no momento certo. “Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. A gente entrou bem focado no jogo, na verdade, e, enfim, não aconteceu lá dentro e acabou acontecendo aqui fora. Acredito muito que Deus sabe o que faz. Quando tem que ser, é no momento certo.”, comenta.

Viva o amor

Recentemente, a relação dos ex-peões esteve em crise. Erika falou para a revista sobre a reconciliação do casal e o momento em que Bil foi buscá-la no aeroporto com flores e uma caixa de bombom. “Eu fiquei muito feliz, porque foi uma surpresa, mesmo! Ele me recebeu com um buquê de rosas e eu me emocionei. E, quando a gente gosta da pessoa, a gente fica feliz, né? Acho que é uma nova fase, em que estamos um pouco mais maduros, sabendo lidar um pouquinho melhor com a internet. É isso, estou muito feliz”, afirma.

Planos para o futuro profissional

Já sobre se eles participariam do reality de casal “Power Couple”, os dois responderam para a revista que não.

” A gente está numa fase em que estamos focando em outras coisas, outros projetos. O Bil está com uma marca de óculos dele, eu tenho minha marca de roupa, a gente está focando muito em outras coisas. Acho que eu não descartaria uma nova experiência na televisão como apresentadora ou repórter, que é um dos meus sonhos é voltar para a TV, mas não em um reality show, quem sabe apresentando”, pontua Schneider. “É, realmente. Se fosse para participar de reality, teria que ser ligado ao esporte.”, destaca.

O início de tudo

Sobre quando o romance começou, de fato, Bil é direto:

“Eu dei em cima da Erika! Simples (risos). Eu dei em cima da Erika, estava flertando com ela e…ela também gostou”, disse Bil em tom bem-humorado. “E deu match!”, complementa.

“Deu match e hoje a gente está namorando.”, destaca Bil. “E na Fazenda? Você não deu nem uma olhadinha pra mim?”, pergunta Érika para o amado. “Sim. Várias vezes”, respondeu aos risos.

Erika, então, diz: “Mas não rolou na Fazenda e rolou aqui fora”. “Que foi até melhor!”, completou o ex-peão.

E sobre momentos especiais do casal, Erika falou sobre três para a revista Lorena “Nós vivemos dois momentos especiais: o pedido de namoro e a reconciliação. Ah, e pra mim, também foi muito especial o carnaval! Era um momento da minha vida em que eu estava muito feliz e ter ele ao meu lado foi especial. E para você?”, perguntou a ex-bailarina do Faustão para Bil. “Os dois. O pedido e a reconciliação.”, conclui.