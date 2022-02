Reciclagem de ouro? Venda de joias antigas? – Especialista Íkaro Cury explica

Tudo é feito de forma legalizada, responsável e transparente

As joias são muitas vezes os acessórios perfeitos para simbolizar momentos, deixando-os sempre marcados pela eternidade, sendo passados de geração a geração. Outro fator positivo é que as joias sempre se valorizam, sendo sempre um bom investimento. Mas, já pensou em vender os seus itens de ouro para transformar as peças em algo ainda mais especial? Um especialista explicou melhor sobre como funciona esse tipo de negócio.

Íkaro Cury é especialista na avaliação, compra de joias, penhor de joias, diamantes e metais preciosos



O interesse de Íkaro Cury, proprietário da Cury Joalheria, pelas joias e o ouro começou há 11 anos, quando a avó faleceu e ele herdou alguns itens importantes para ela. Com isso, o especialista começou a estudar melhor sobre pedras preciosas e o ouro. “A joia simboliza momentos e eterniza eles porque o objeto de ouro dura para sempre”.





A empresa avalia com testes hidrostáticos, espectômetro, fluorescência e ataque ácido, para obter com precisão a leitura do teor de ouro e das gemas presente em cada joia



O joalheiro então decidiu começar a vender algumas peças de ouro na cidade e o negócio foi só crescendo, já tendo até recebido pedidos do músico César Menotti, da dupla com Fabiano. Na pandemia, ele focou mais em ajudar pessoas que queriam vender suas joias. Ele comprava ouro velho e transformava em ouro reciclado, dando outra vida para o objeto.



A Cury Joalheria oferece os serviços mais avançados e precisos de avaliação disponíveis, além de ser o maior negociante de Penhor de Joias da Caixa Econômica Federal



A marca fez ainda mais sucesso por ter uma negociação transparente e honesta. Íkaro diz que, quando compra em garimpos sempre verifica se estão legais com a justiça, e sempre faz questão de pedir a nota fiscal das joias ou ouro velho que compra de clientes para garantir a procedência do item. “Fazemos a compra do ouro e das joias antigas, a reciclagem desse ouro para criação de algumas joias e 90% desse material é destinado para exportação”, conclui o especialista.