Recém saída da Globo, Veruska Donato assume jornal na Record sorteando tanque de gasolina

A apresentadora já recebeu diversos elogios e está roubando a cena na emissora

Após uma longa trajetória na Rede Globo, passando de estagiária a vários outros cargos desejados na área do jornalismo da emissora, Veruska Donato assumiu um novo desafio na TVMS RECORD, afiliada da Record TV no Mato Grosso do Sul. Ela está no ar comandando o Balanço da Manhã de segunda a sexta, a partir das 6 horas.

O intuito do programa é fazer com que o telespectador consiga começar o dia bem informado



A jornalista entrou na Rede Globo em 2000, como estagiária. Ela chegou a trabalhar até na Globo News, mas em novembro de 2021 anunciou oficialmente a saída da emissora. Natural de Campo Grande, município do Mato Grosso do Sul, agora a repórter volta ao estado com um programa matinal.

No programa, Veruska tem recebido grandes personalidades na região



A apresentadora foi ao ar pela primeira vez no Balanço da Manhã em uma segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Para celebrar a chegada da renomada jornalista, a emissora fez um super sorteio nas redes sociais valendo um tanque de gasolina cheio. Com o valor alto da gasolina, isso não só ajuda o telespectador ganhador, como também parece ser uma crítica ao aumento do preço.

Veruska mostra as notícias factuais da região e também apresenta conteúdos que agregam a rotina dos telespectadores



O resultado do sorteio acontece nesta sexta-feira, dia 25, às 11 horas, no Instagram da emissora e do jornal “Balanço da Manhã”. Mesmo com a mudança, Veruska segue fazendo um trabalho de excelência, credibilidade e imparcialidade. A jornalista já tem recebido vários elogios sobre o comando do programa.